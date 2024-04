Bangchak Corporation Public Company Limited est une entreprise thaïlandaise du secteur de l'énergie dont les activités s'inscrivent dans une démarche de responsabilité socio-environnementale. Les segments de la société comprennent le raffinage et le commerce du pétrole, la commercialisation, l'électricité, les produits biosourcés, les ressources naturelles, BSRC et d'autres. Son activité principale est le raffinage du pétrole pour produire des produits à partir de sources nationales et internationales exploitées par deux raffineries complexes, avec une capacité de production de près de 300 000 barils par jour, Bangchak Phra Khanong Refinery à Bangkok et Bangchak Sriracha dans la province de Chonburi. Elle produit et distribue ses produits par l'intermédiaire de plus de 2 000 stations-service dans tout le pays. Elle a étendu ses activités au commerce du pétrole, à l'énergie verte, aux produits biosourcés, aux ressources naturelles et au développement des entreprises. L'entreprise commercialise des produits à base biologique, notamment du biodiesel et de l'éthanol. Ses produits comprennent le mazout à faible teneur en soufre, l'huile non convertie (UCO), le carburant JET, le carburant diesel de base, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et d'autres produits.