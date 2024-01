Bangkok Chain Hospital Public Company Limited fournit des services de santé. Les principales activités de la société sont les hôpitaux privés et les activités de soins infirmiers pour fournir des traitements médicaux aux patients. Elle possède plus de 15 hôpitaux enchaînés dans les environs de Bangkok, à Chiang Rai, Saraburi, Nonthaburi, Pathumthani, Ayudhaya, Chachoengsao, Prachinburi, dans la province de Sa Kaeo et en République démocratique populaire lao. Elle vend également des boissons saines, fournit des services d'analyse et de recherche médicales dans les salles d'opération et propose des services de gestion des actifs relatifs à l'hôpital et aux biens à louer. L'hôpital dispose d'une série de médecins à temps plein et de médecins consultants pour fournir des services de diagnostic et de traitement généraux et spécialisés, notamment une clinique de médecine interne, une clinique chirurgicale, une clinique d'obstétrique et de gynécologie, un centre pédiatrique, une clinique orthopédique, un centre d'oto-rhino-laryngologie et d'autres encore. Sa clinique chirurgicale propose des centres chirurgicaux spécialisés utilisant des équipements médicaux de haute technologie.

Secteur Installations et services en soins de santé