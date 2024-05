Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited est une société de gestion d'actifs basée en Thaïlande. Son activité consiste à acheter ou à transférer des prêts non productifs (NPL) et des actifs non productifs (NPA) en vue de les gérer ou de les céder ou de les transférer. Elle achète les NPL aux institutions financières et aux opérateurs financiers en Thaïlande et gère les NPL en négociant la restructuration de la dette avec les débiteurs afin de trouver un accord qui convienne à toutes les parties. Elle possède différents types de créances douteuses dispersées dans tout le pays, telles que des terrains vagues, des hôtels, des usines, des bâtiments commerciaux, des unités résidentielles, des maisons individuelles, des maisons en rangée et d'autres. Elle accepte les transferts des débiteurs qui transfèrent des biens pour le règlement des dettes, les ventes aux enchères du département de l'exécution légale et les institutions financières. Elle gère également les NPA, qui sont des terrains vides, des hôtels, des bâtiments commerciaux, des résidences de type maison individuelle, maison de ville et condominium, ainsi que des biens mobiliers et d'autres titres.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds