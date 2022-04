Banimmo : Convocation Assemblée Générale Ordinaire 2022

Communiqué de presse

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

8 avril 2022 - 8h00

banimmo.be

Le conseil d'administration a l'honneur d'informer les actionnaires, les détenteurs d'obligations, les administrateurs et le commissaire de la société anonyme Banimmo que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires sera tenue le mardi 10 mai 2022 à 11h00 au siège social à 1000 Bruxelles, Boulevard Bischoffsheim 33.

A partir du 8 avril 2022 tous les documents relatifs à cette assemblée générale seront disponibles sur le site internet www.banimmo.be dans la rubrique 'Investisseurs - Assemblées générales'.

Pour plus d'information, contactez :

Banimmo SA

Laurent Calonne

Werner Van Walle

Bld. Bischoffsheim 33 CEO

Président du Conseil d'administrationB-1000 Bruxelles T +32 2 710 53 11

laurent.calonne@banimmo.bewerner.vanwalle@patronale-life.be

