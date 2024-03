Bank Al-Etihad PSC est une banque basée en Jordanie. La banque fournit principalement des services financiers et bancaires. La banque est organisée selon les secteurs d'activité suivants : le secteur des comptes individuels comprend le suivi des dépôts des clients individuels et l'octroi de facilités de crédit, de cartes de crédit et d'autres services ; le secteur des comptes des petites et moyennes entreprises et le secteur des comptes des grandes entreprises comprennent le suivi des dépôts et des facilités de crédit des clients ; Le segment Trésorerie fournit des services de trésorerie et de trading et gère les fonds et les investissements à long terme de la Banque ; le segment Gestion des investissements et des devises étrangères comprend les investissements locaux et étrangers de la Banque, et le segment Autres comprend tous les comptes tels que les droits des actionnaires, les investissements dans les entreprises associées, les biens et équipements, la gestion générale, la gestion de soutien et la trésorerie. La Banque opère à travers son siège social et un réseau d'environ 54 succursales.

Secteur Banques