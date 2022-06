Exclusif : Les banques libanaises désavouent l'objection du groupe bancaire au plan du FMI

Les deux banques, ainsi que les banquiers de deux autres membres de l'Association des banques du Liban (ABL) qui ont demandé à parler sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité de la question, ont déclaré qu'ils n'étaient pas au courant que la lettre était envoyée au nom de l'ABL.

Leur objection au contenu de la lettre révèle des fissures croissantes au sein de l'association, qui compte plus de 50 banques parmi ses membres.

L'accord au niveau du personnel (SLA) entre le FMI et le Liban promettait un financement de 3 milliards de dollars sur quatre ans pour aider le pays à se remettre d'un effondrement financier qui a vu la monnaie perdre plus de 90 % de sa valeur et a laissé la plupart des gens dans la pauvreté.

Dans une lettre datée du 21 juin adressée au FMI, le cabinet de conseil financier Decision Boundaries a déclaré que son client, l'ABL, "émet de très sérieuses réserves sur le récent ANS", dont certaines parties, selon lui, sont "susceptibles de nuire davantage à l'économie du Liban, probablement de manière irréparable". Elle a déclaré que la mise en œuvre de l'ALS serait "illégale".

Un porte-parole de l'ABL a confirmé que la lettre avait été envoyée au nom de l'association mais n'a pas immédiatement répondu aux questions sur la façon dont la décision de l'envoyer avait été prise.

Audi, la première banque du Liban, n'a "pas été mise au courant ni approuvé le contenu de la lettre adressée au FMI par un consultant de l'ABL en date du 21 juin 2022", a-t-elle déclaré dans une déclaration à Reuters.

"En fait, ils reconnaissent que la seule façon de sortir de la crise aiguë du Liban est un programme du FMI, qui devrait être promulgué de façon imminente pour éviter une nouvelle destruction irréversible de la valeur", a déclaré la déclaration de la banque.

Elle a noté que la banque "a d'importantes obligations pour s'assurer que le plan est réalisable, équitable et durable. Les amendements proposés, qui respectent toujours les principes du FMI, sont transmis aux parties concernées".

DERRIÈRE DES PORTES CLOSES

La banque Al-Mawarid n'était "pas au courant" de la lettre et n'avait été invitée à aucune réunion pour en discuter, a déclaré à Reuters son président, Marwan Kheireddine.

"Il est ridicule que cela se passe derrière des portes closes", a déclaré Kheireddine, ajoutant que la lettre donnait l'impression que les banques étaient "dans le déni" de devoir "faire partie de la solution et accepter de supporter certaines pertes".

"La lettre a été faite sans consultation d'aucun autre membre de l'ABL. C'est un scandale sanglant", a déclaré l'un des banquiers.

"Nous sommes assez contrariés à ce sujet", a déclaré un autre.

Le plan du gouvernement libanais prévoyait que les banques soient les premières à supporter les pertes du secteur financier, estimées à 70 milliards de dollars. La lettre avait plutôt demandé à l'État libanais de combler le fossé en utilisant les actifs de l'État, en transformant des dizaines de milliards de dépôts en devises fortes en livres libanaises et en utilisant également les quelque 15 milliards de dollars de réserves d'or du Liban.

"J'entends des voix - y compris certaines au sein de l'ABL - suggérer d'utiliser notre or pour payer les déposants... Ne touchez pas à l'or, que ce soit pour le vendre, pour le mettre en gage ou pour faire de l'ingénierie financière. Ne. Touchez. L'or. Or", a déclaré Michel Accad, CEO de Bankmed, dans un tweet mercredi.