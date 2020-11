Changement au sein du Conseil d'administration de la Banque Cler

Barbara Heller a été élue au Conseil d'administration en 2017 et est également membre du Comité des risques et présidente du Comité d'audit. Pendant toutes ces années, elle a largement contribué d'un point de vue stratégique au repositionnement réussi de la Banque Cler et assumé sa fonction au sein du Conseil d'administration ainsi qu'au Comité des risques et au Comité d'audit par un grand engagement et beaucoup de passion. Le Conseil d'administration de la Banque Cler regrette son départ et la remercie pour sa très précieuse collaboration au sein de l'instance la plus haute de la banque. Il lui souhaite beaucoup de satisfaction dans sa nouvelle fonction au Conseil de banque de la Banque cantonale des Grisons. Jusqu'à son départ le 31 mars 2021 au plus tard, elle continuera à assurer ses fonctions.

Le Conseil d'administration de la Banque Cler va lancer ses recherches pour assurer sa succession.

