Émission par la Banque Cler d'une obligation Additional Tier 1

À travers l'émission de l'obligation AT1, la banque étend sa base de capital et booste la stratégie de croissance en ce qui concerne son cœur de métier et le développement du modèle d'affaires numérique. Le prix d'émission de cette nouvelle obligation s'élève à 100% et la libération interviendra le 25 novembre 2020. Les engagements à long terme de la Banque Cler ont été notés A- par Standard & Poor's. Pour l'obligation AT1 de rang postérieur, on s'attend à une notation de BB+ de la part de cette même agence.

L'obligation AT1 a été émise sous le leadership de la Basler Kantonalbank. Elle sera négociée à partir du 24 novembre 2020 à la SIX Swiss Exchange (n° ISIN: CH0563348728).

Pour tout complément d'information:

Natalie Waltmann

Responsable Communication

Banque Cler SA, CEO office

Téléphone: +41 (0)61 286 26 03

E-mail: natalie.waltmann@cler.ch