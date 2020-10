Solidaires contre le cancer

L'objectif de la campagne de dons contre le cancer est d'attirer l'attention, de fédérer des personnes aux avis opposés autour d'une action commune et d'unir nos forces pour une bonne cause. En effet, une intention louable ne doit pas diviser. Les divergences d'opinions ne doivent pas empêcher de se montrer solidaires dans certaines situations, car l'union fait la force. Cette année, avec leur campagne de dons, la Ligue suisse contre le cancer et la Banque Cler entendent montrer que nos opinions politiques, nos modes de vie ou nos choix alimentaires n'entrent pas en ligne de compte dans le combat contre la maladie. Grâce à de brèves vidéos à la fois novatrices et créatives, il n'a jamais été aussi facile de s'engager pour une bonne cause. En effet, le simple fait de les regarder génère un don.

Un concept qui gomme les différences

Partenaire depuis de nombreuses années de la Ligue suisse contre le cancer, la Banque Cler a initié et financé une campagne de dons qui transforme l'attention en argent. L'idée est de mettre en scène dans de brèves vidéos des personnes célèbres réalisant des choses qu'elles ne feraient pas en temps normal. Pour une fois, il ne s'agit pas de débattre des sujets habituels ni de discuter de notre façon de nous alimenter ou de vivre, mais de s'engager ensemble en faveur d'une bonne cause. Ces vidéos doivent donc gommer les différences tout en divertissant.

Dans l'une des trois vidéos prévues, les conseillers nationaux Fabian Molina (PS) et Andreas Glarner (UDC), dont les opinions politiques sont radicalement opposées, se sont unis afin d'aider la Banque Cler à récolter le plus d'argent possible pour la Ligue suisse contre le cancer. Mais en raison des récentes joutes verbales échangées sur la Place fédérale, qui étaient selon nous irrespectueuses et déplacées, nous renonçons à diffuser cette vidéo.

La seconde vidéo aborde deux façons de vivre complètement différentes: Tamy Glauser et Dominique Rinderknecht ont rencontré Hausi Leutenegger afin de lui en dire davantage sur le véganisme et le développement durable, en espérant que ce légendaire bon vivant finisse un jour par renoncer à tout ce qui n'est pas durable. Pour savoir ce qui a résulté de cette entrevue, regardez la vidéo. La troisième, qui sera diffusée durant la seconde quinzaine d'octobre, met en scène une figure réputée des sports d'hiver et l'un des humoristes suisses les plus connus.

Tant la Ligue suisse contre le cancer que la Banque Cler remercient l'ensemble des personnes qui ont consacré du temps à cette bonne cause.

Un don généré à chaque vue

La particularité de ces vidéos de trois minutes à peine est qu'elles n'évoquent pas le cancer, mais le fait que toute personne les regardant s'engage en faveur de patients atteints de cette pathologie. La campagne s'intitule «Faites un don par votre attention!». Plus elles seront visionnées, plus la Ligue suisse contre le cancer recevra d'argent. C'est possible parce que la Banque Cler est partenaire de la Ligue contre le cancer, attire dans les vidéos l'attention sur son engagement et, partant, verse à chaque clic le tarif publicitaire correspondant.

Quasiment tous les Suisses sont directement ou indirectement concernés par le cancer

«Le cancer est une réalité qui touche chaque année 41 700 personnes en Suisse. Si l'on compte leurs proches, on estime que presque tous les Suisses sont directement ou indirectement concernés par le cancer», explique Daniela de la Cruz, directrice de la Ligue suisse contre le cancer. «Il est d'autant plus important pour nous de compter sur le soutien de partenaires de longue date. Les dons reçus nous permettront d'aider davantage de personnes à réduire leur risque de souffrir du cancer ou à vivre mieux et plus longtemps avec cette maladie et après leur guérison.»

«Grâce à l'action ‹Faites un don par votre attention!›, les dons sont plus simples que jamais», souligne Mariateresa Vacalli, CEO de la Banque Cler. «Tout ce qu'il y a à faire, c'est de regarder les vidéos. Nous espérons que de nombreuses personnes les visionneront afin de s'engager pour une bonne cause tout en se divertissant.»

Video

Sélection de photos

Pour tout complément d'information:

Natalie Waltmann

Responsable Communication

Banque Cler SA, CEO office

Téléphone: +41 (0)61 286 26 03

E-mail: natalie.waltmann@cler.ch