Sur le Jungfraujoch, Kiko force sa nature!

Kiko donne le meilleur de lui-même. Parviendra-t-il à battre le record de dons?

Frank Cabrera Hernandez alias Kiko est l'un des comédiens les plus en vue de Suisse. Son bagout légendaire a valu à ce Thurgovien aux racines dominicaines le surnom de «radio bipède». Il n'est pas une situation qu'il ne parvienne pas à maîtriser d'une formule de son cru.

Toutefois, cet ancien rappeur ne cultive que peu d'accointances avec le sport. Son seul lien avec ce dernier réside dans le fait d'avoir encadré l'équipe jamaïcaine de bobsleigh aux Jeux Olympiques de Sotchi.

Pour soutenir les personnes touchées par le cancer et la campagne de dons de la Banque Cler en faveur de la Ligue suisse contre le cancer, Kiko force sa nature et met le Jungfraujoch à sa botte sous la direction éclairée du champion olympique de snowboard Gian Simmen.

«Les sports d'hiver ne sont pas précisément ma «tasse de thé», explique ce comédien de 35 ans depuis l'idyllique Hefenhofen. «Mais pour la Ligue suisse contre le cancer, je fais une exception. Après tout, je dispose avec Gian du coach le plus emblématique qu'on puisse imaginer.» Ce dernier loue le courage de son élève: «Kiko a donné le meilleur de lui-même. Mais cela ne suffira pas pour décrocher l'or olympique. Mais nous espérons grâce à lui obtenir de nombreux clics et ainsi récolter des dons.»



Chaque vue génère un don

La particularité de cette vidéo de trois minutes à peine est qu'elle n'évoque pas le cancer, mais le fait que toute personne la regardant s'engage en faveur de patients atteints de cette pathologie. La campagne s'intitule «Faites un don par votre attention!». Plus elle sera vue sur Youtube, plus la Ligue suisse contre le cancer recevra d'argent. C'est possible parce que la Banque Cler est partenaire depuis des années de la Ligue suisse contre le cancer, attire dans la vidéo l'attention sur son engagement et, partant, verse à chaque clic le tarif publicitaire correspondant.

Une personne sur trois en Suisse développe un cancer

«Le cancer peut toucher chacun d'entre nous. En Suisse, une personne sur trois est frappée par cette pathologie au cours de son existence», indique Daniela de la Cruz, gérante de la Ligue suisse contre le cancer. «Grâce à des campagnes de dons, comme la présente, nous pouvons accompagner et conseiller ces personnes. Nous remercions la Banque Cler et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces courtes vidéos et soutiennent les malades du cancer.»

Mariateresa Vacalli, CEO de la Banque Cler: «Je suis fan de tous ceux qui ont le don de rendre les choses aussi simples que possible. Cela vaut aussi pour nous, en tant que banque, mais tout particulièrement pour cette campagne de dons. Pour toute personne regardant ce film d'à peine trois minutes, nous faisons automatiquement un don en faveur de la Ligue contre le cancer. Nous attendons avec impatience le plus grand nombre de vues possible!»

Pour tout complément d'information:

Natalie Waltmann

Responsable Communication

Banque Cler SA, CEO office

Téléphone: +41 (0)61 286 26 03

E-mail: natalie.waltmann@cler.ch