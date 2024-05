Bank Leumi Le Israel BM (la Banque) est une institution financière basée en Israël. Elle opère en Israël et à l'étranger par le biais de filiales composées de sociétés bancaires et non bancaires. Elle opère à travers sept secteurs d'activité : Ménages, qui fournit des services bancaires aux ménages et aux particuliers ; Petites entreprises, qui fournit des services bancaires aux petites entreprises et aux collectivités locales ; Services bancaires aux entreprises, qui fournit des services bancaires et financiers aux grandes entreprises et aux entreprises internationales pour leurs opérations dans le monde entier ; Services bancaires commerciaux, qui fournit des services bancaires et financiers aux entreprises de taille moyenne et aux parties intéressées (marché intermédiaire) ; Services bancaires privés, qui fournit des services et des solutions financières aux clients privés locaux et internationaux disposant d'un important portefeuille d'actifs financiers ; Gestion financière et marchés des capitaux, qui fournit des activités pour compte propre et des salles de marché et offre des services aux clients institutionnels et aux institutions financières étrangères, ainsi que Autres.

Secteur Banques