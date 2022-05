LLB: les actionnaires ont donné feu vert à toutes les propositions

Zurich (awp) - L'assemblée générale de la banque liechtensteinoise Liechtensteinische Landesbank (LLB) a accepté vendredi toutes les propositions du conseil d'administration. Les actionnaires ont notamment voté un dividende augmenté de 10 centimes à 2,3 francs suisses par action et élu Leila Frick-Marxer comme nouvelle membre de l'organe de surveillance. Karl Sevelda a été reconduit pour un second mandat de trois ans.

Mme Frick-Marxer remplace Patrizia Holenstein, qui avait atteint la durée maximale de neuf ans comme administratrice.

LLB a bien entamé l'exercice 2022, dans un environnement de marché exigeant avec le danger d'inflation et les incertitudes géopolitiques et la pandémie du coronavirus toujours en cours. L'établissement a fait état d'un bon premier trimestre avec une croissance constante de l'afflux de fonds frais et des prêts à la clientèle. Les deux divisions (Clientèle privée et Clientèle d'entreprises) ont contribué à la progression.

Pour l'ensemble de l'année, le groupe table sur un "solide résultat". La réalisation de la nouvelle stratégie "ACT-26" sera notamment caractérisée par le rachat de l'ensemble des actions Bank Linth en circulation et pour laquelle, à l'issue du délai supplémentaire, le 5 mai, LLB détenait 99,69% des titres.

