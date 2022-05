Le groupe LLB détient désormais 99,69% des actions de Bank Linth

Zurich (awp) - La Liechtensteinische Landesbank (LLB) détenait jeudi soir 99,69% des actions de sa filiale Bank Linth, à l'issue du délai de souscription supplémentaire à son offre publique de rachat (OPA) lancée fin janvier, fixé au 5 mai.

Au terme du premier volet de l'opération le 13 avril, le groupe bancaire de la principauté du Liechtenstein détenait déjà 93,26% des actions de la banque régionale st-galloise, et avait subséquemment renvendiqué le succès.

LLB détenait avant même la publication de l'offre 75% des titres de sa cible.

Dans le cadre du rachat des parts des actionnaires minoritaires de l'établissement basé à Uznach, ces derniers pouvaient opter entre une offre d'échange partielle avec cinq actions LLB et une composante en espèces de 323 francs suisses ou un règlement uniquement en espèces de 600 francs suisses par titre en leur possession.

Sur les actions Bank Linth présentées jusqu'à présent, 38,46% ont été servies dans le cadre de l'offre d'échange partielle et 61,54% pour le règlement en espèces, précise LLB. La transaction sera probablement exécutée le 18 mai 2022 et les actions de l'établissement de Suisse orientale seront décotées de la Bourse suisse SIX.

LLB, qui est également coté sur SIX, avait pris en 2007 une participation de 75% dans Bank Linth.

