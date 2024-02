Bank Millennium SA est une banque commerciale basée en Pologne. Son offre de produits et services comprend des comptes personnels, des cartes de débit et de crédit, des limites de découvert, des prêts en espèces et des prêts hypothécaires, des comptes d'épargne, des dépôts à terme, des fonds d'investissement, des services de courtage, des produits structurés et des produits d'assurance. Son activité est divisée en trois segments, à savoir la banque de détail, qui propose des services aux particuliers et aux petites entreprises, la banque d'entreprise, qui propose des services aux entreprises, et les opérations de trésorerie et d'investissement, qui proposent des instruments financiers aux particuliers et aux entreprises. Au 31 décembre 2012, la Banque rendait ses services par le biais d'un réseau de 447 points de vente situés dans des villes polonaises, de services bancaires par Internet (Millenet), de services bancaires par téléphone et d'un réseau de guichets automatiques (GAB). Elle exploite six filiales, dont Millennium Leasing Sp. z o.o. et Millennium Dom Maklerski SA, entre autres. Banco Comercial Portugues SA détenait une participation de 65,51 % dans la banque.

Secteur Banques