La Bank Muscat SAOG est une institution financière conforme à la charia basée à Oman. Elle est spécialisée dans la banque d'entreprise, la banque personnelle, la banque d'investissement, la banque islamique, la trésorerie, la banque privée et la gestion d'actifs. Elle opère à travers cinq secteurs d'activité : Corporate, Consumer, Wholesale, International et Islamic Banking. La Banque fournit à une variété de clients un large éventail de produits et de services, tels que différents types de comptes, de prêts, de cartes, de polices d'assurance, de services aux expatriés, de gestion d'actifs et d'investissements dans des actions et des fonds privés, entre autres. La Banque dispose d'un vaste réseau d'agences et de canaux électroniques en Oman, ainsi que d'agences en Arabie Saoudite et au Koweït et de bureaux de représentation à Dubaï (Émirats arabes unis), en Iran et à Singapour. La Banque possède également Muscat Capital LLC, une entité de courtage et de banque d'investissement opérant en Arabie Saoudite.

Secteur Banques