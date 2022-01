La banque centrale d'Oman approuve la diligence raisonnable pour la fusion entre Sohar Int'l Bank et Bank Nizwa 19/01/2022 | 08:04 Envoyer par e-mail :

La Sohar International Bank d'Oman a déclaré mercredi avoir reçu l'approbation de la banque centrale pour poursuivre le processus de diligence raisonnable en vue d'une fusion potentielle avec le créancier islamique Bank Nizwa. La Sohar Bank a fait part à la bourse d'Oman, le 23 novembre, de son intérêt à fusionner avec la Bank Nizwa, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires. Les fusions de banques reprennent lentement à Oman. En 2020, l'Alizz Islamic Bank a fusionné avec la branche bancaire islamique de l'Oman Arab Bank. En 2012, l'Oman International Bank a fusionné avec HSBC Oman.

