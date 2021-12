BANK OF AFRICA : ELUE « BANQUE MAROCAINE DE L'ANNEE 2021 » PAR LE PRESTIGIEUX...

BANK OF AFRICA a été élue « Best Bank in Morocco 2021 » - Banque Marocaine de l'Année 2021 - décerné par le prestigieux Magazine « The Banker » - Groupe Financial Times et ce, pour la 9ème fois depuis l'année 2000.



Cette distinction met en exergue les principales réalisations de la Banque soutenant le développement de solutions de financement à impact positif et durable et d'accompagnement des PME, outre les mesures d'accompagnement déployées pour faire face à la crise sanitaire Covid-19.



« BANK OF AFRICA a réaffirmé en 2020 son positionnement de précurseur de la banque digitale, composante essentielle de l'inclusion bancaire et sociale » affirme M. Othman Benjelloun, Président Directeur Général du Groupe BANK OF AFRICA, dans l'édition 2021 du Magazine The Banker. « Le Groupe a témoigné de la pluralité de sa performance avec des fondamentaux solides, une empreinte environnementale en constante amélioration et un impact social positif auprès de ses différentes parties prenantes. »



A propos du magazine The Banker :

The Banker est le premier magazine de la banque et de la finance dans le monde, fondé en 1926 et lu dans plus de 180 pays à travers le monde, avec une base de données unique de plus de 4 000 banques, qui récompense les meilleures institutions financières à travers son prix « Bank of the Year Awards ».