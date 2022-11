BANK OF AFRICA : LIGNE DE FINANCEMENT DE 13 M ACCORDEE PAR LA BERD, AVEC L...

BANK OF AFRICA s'est vue octroyer une ligne de financement de 13 millions d'euros de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement -BERD-, partenaire majeur de BANK OF AFRICA depuis plus de 10 ans, avec le soutien du Fonds Vert pour le Climat -FVC- et de l'Union Européenne.



Cette nouvelle ligne est une extension du financement de 25 M€ accordé en septembre 2021 par la BERD dans le cadre de la facilité de financement de l'économie verte (GEFF).



L'objectif principal de cette ligne est de promouvoir la transition verte des entreprises marocaines. Ce prêt vise notamment le soutien des petites et moyennes entreprises (PME), afin de leur permettre d'investir dans des technologies propres « Clean Tech ».



La Banque, ainsi que sa filiale de crédit-bail Maghrebail, continueront de proposer des crédits avec un accompagnement en termes de préparation, mise en œuvre et suivi des projets, outre des sessions de renforcement des capacités et de sensibilisation en matière de technologies d'atténuation et d'adaptation face au changement climatique.



Dans le cadre de la promotion de la politique genre, ce programme vise également à favoriser l'accès des femmes au financement vert.



A propos de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement BERD



La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement -BERD- est une institution financière internationale fondée en 1991. En tant que banque multilatérale d'investissement pour le développement, la BERD développe des partenariats avec un large éventail de parties prenantes dans près de 40 économies sur trois continents. A travers ces partenariats et projets d'investissement financiers la BERD œuvre pour la transition vers des économies de marché ouvertes, tout en favorisant une croissance durable et inclusive.



A propos du Fonds Vert pour le Climat- FVC



Basé à Incheon, en Corée du Sud, le Fonds Vert pour le Climat (Green Climate Fund -GCF-) est le plus grand Fonds au monde dédié à l'action climatique. Établi dans le cadre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, le GCF met en œuvre des mesures d'adaptation pour aider les pays en voie de développement à s'adapter au changement climatique et à atténuer ses effets. Le nombre total d'entités accréditées par le GCF est de 75, incluant des établissements bancaires et financiers, institutions de développement et organismes publics dans le monde.



BANK OF AFRICA, en tant que Group Lead dans la démarche d'intégration des Risques Climatiques dans le processus de distribution des crédits, s'engage au renforcement de son dispositif d'accès aux ''ressources vertes'' pour le climat et aux fins d'une distribution, au meilleur coût, à la clientèle.



A propos de BANK OF AFRICA



BANK OF AFRICA est un Groupe bancaire panafricain multi-métiers implanté dans 32 pays, dont 20 en Afrique, et avec un réseau de près de 2 000 points de vente. Avec un réseau bancaire des plus étoffé du continent et grâce à son rayonnement international, compte parmi les principaux groupes bancaires et financiers en Afrique. Le Groupe BANK OF AFRICA s'est transformé pendant plus de 60 ans, mettant son expertise et son savoir-faire au service de l'innovation, du progrès et de l'excellence.