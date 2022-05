Bank Of Africa : CP relatif aux indicateurs du premier trimestre 2022 30/05/2022 | 17:19 Envoyer par e-mail :

ir-bankofafrica.ma PUBLICATION TRIMESTRIELLE 31 MARS 2022 REALISATIONS FINANCIERES AU TITRE DU 1ER TRIMESTRE 2022 FAITS MARQUANTS Croissance du Résultat Net Part du Groupe de +9% s'établissant à DH 483 millions fin mars 2022 contre DH 443 millions en mars 2021, et hausse du Résultat Net de la Banque SA de +4% s'établissant à DH 542 millions à fin mars 2022 contre DH 520 millions une année auparavant, renouant ainsi avec les performances pré-pandémie sur la même période. Hausse du Produit Net Bancaire consolidé de +5% à DH 3,6 milliards, principalement tirée par la bonne performance de la marge sur commissions et la marge d'intérêt ayant progressé de +8% respectivement. Au niveau de la Banque SA, le Produit Net Bancaire évolue de +1% à DH 1,9 milliard. Evolution maitrisée des charges générales d'exploitation en consolidé à +3% et +1% en social, induisant un coefficient qui se stabilise à 54% en consolidé et 46,4% en social. Progression des dépôts de la clientèle de la Banque de +3% à fin mars 2022 passant de DH 141,5 milliards à DH 145 milliards, et hausse des crédits à la clientèle de +1% à DH 128 milliards contre DH 127 milliards à fin décembre 2021. BANK OF AFRICA et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement -BERD- signent un accord de coopération pour l'élaboration d'un cadre de finance durable en faveur d'émissions obligataires vertes, sociales et durables. BANK OF AFRICA nommée « Banque Emettrice la Plus Active au Maroc en 2021 » par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement -BERDet ce, pour la coopération fructueuse entre les deux institutions dans le domaine du financement du commerce extérieur et illustrant les efforts fournis par BANK OF AFRICA pour continuer à offrir à sa clientèle des financements en devises à court-termeadaptés. BANKOFAFRICA,1ère BanqueMarocaineàrejoindrelacommunautéWEP«Women'sEmpowerment Principles », initiative partenariale du Pacte mondial des Nations Unies et de ONU Femmes. BANK OF AFRICA s'engage à rejoindre le réseau Africain pour la diversité, à travers la signature de la Charte Entreprise « Gender Diversity » à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. BANK OF AFRICA et le Groupe Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Entrepreneurs - ISCAE - inaugurent le premier incubateur du Réseau « Blue Space ». Fruit d'un partenariat public-privé, ce nouveau lab vient concrétiser le fort engagement et l'expertise reconnue de la banque dans l'accompagnement financier et extra-financierde l'entreprenariat. BANK OF AFRICA lance la 4ème édition du programme d'Open Innovation territoriale « SMART Bank », un dispositif visant à encourager les porteurs d'idée et jeunes startupers, en collaboration avec les Universités partenaires et les Centres Régionaux d'Investissement. Après une 3ème édition réussie avec près de 13 000 jeunes sensibilisés et accompagnés, cette nouvelle édition rencontre un succès similaire. COMPTES CONSOLIDÉS* COMPTES SOCIAUX* (En milliers de DH) ACTIF IFRS 31/03/2022 31/12/2021 Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 16 067 259 19 737 051 Actifs financiers à la juste valeur par résultat - - - Actifs financiers détenus à des fins de transactions 38 252 865 35 604 594 - Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 766 451 807 037 Instruments dérivés de couverture - - Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres - - - Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables 1 809 131 1 708 897 - Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables 5 023 737 4 969 163 Titres au coût amorti 41 798 200 38 926 888 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés, au coût amorti 24 562 020 21 001 481 Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 197 762 786 197 020 207 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux - - Placements des acitivités d'assurance - - Actif d'impôt exigible 961 150 981 203 Actif d'impôt différé 2 530 269 2 466 604 Comptes de régularisation et autres actifs 5 824 095 6 497 978 Actifs non courants destinés à être cédés - - Participations dans les entreprises mises en équivalence 974 238 1 003 557 Immeubles de placement 3 569 052 3 560 318 Immobilisations corporelles 8 735 454 8 517 859 Immobilisations incorporelles 1 218 003 1 222 904 Ecart d'acquisition 1 032 114 1 032 114 TOTAL ACTIF IFRS 350 886 824 345 057 854 (En milliers de DH) ACTIF 31/03/2022 31/12/2021 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chéques postaux 5 034 658 7 323 591 Créances sur les établissements de crédit et assimilés 20 580 242 20 167 359 . A vue 5 661 479 4 768 697 . A terme 14 918 763 15 398 662 Créances sur la clientèle 127 663 032 126 845 452 . Crédits et financements participatifs de trésorerie et à la consommation 39 738 704 41 888 548 . Crédits et financements participatifs à l'équipement 21 000 393 20 664 448 . Crédits et financements participatifs immobiliers 40 818 311 41 207 258 . Autres crédits et financements participatifs 26 105 624 23 085 198 Créances acquises par affacturage 2 798 520 2 954 347 Titres de transaction et de placement 40 636 214 37 687 594 . Bons du Trésor et valeurs assimilées 16 621 878 14 923 138 . Autres titres de créance 140 176 231 115 . Titres de propriété 23 834 533 22 493 714 . Certificats de Sukuks 39 627 39 627 Autres actifs 7 842 688 7 831 620 Titres d'investissement 9 190 884 8 936 596 . Bons du Trésor et valeurs assimilées 5 008 267 4 812 092 . Autres titres de créance 4 182 617 4 124 504 . Certificats de Sukuks - - Titres de participation et emplois assimilés 11 837 473 11 639 853 . Participation dans les entreprises liées 9 328 611 9 199 560 . Autres titres de participation et emplois assimilés 2 508 862 2 440 293 . Titres de Moudaraba et Moucharaka - - Créances subordonnées 200 727 195 925 Dépôts d'investissement placés - - Immobilisations données en crédit-bail et en location 164 458 167 733 Immobilisations données en Ijara - - Immobilisations incorporelles 730 793 714 004 Immobilisations corporelles 2 793 941 2 637 210 TOTAL DE L'ACTIF 229 473 630 227 101 284 (En milliers de DH) PASSIF IFRS 31/03/2022 31/12/2021 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux - Passifs financiers à la juste valeur par résultat - - Passifs financiers détenus à des fins de transactions - - - Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option - - Instruments dérivés de couverture Titres de créance émis 12 049 961 11 828 034 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 57 763 196 60 283 987 Dettes envers la clientèle 225 314 418 218 973 241 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux - - Passif d'impôt courant 1 291 257 1 357 479 Passif d'impôt différé 1 191 450 1 187 570 Comptes de régularisation et autres passifs 10 996 502 9 717 696 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés - - Passifs relatifs aux contrats des activités d'assurance - - Provisions pour risques et charges 1 664 632 1 613 520 Subventions - fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie - - Dettes subordonnées 10 655 571 10 597 210 TOTAL DETTES 320 926 987 315 558 737 Capitaux propres Capital et réservers liées 19 290 667 19 292 416 Réserves consolidées - - - Part du groupe 3 776 922 1 920 836 - Part des minoritaires 5 050 497 4 357 111 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres - - - Part du groupe 595 690 587 204 - Part des minoritaires 501 920 492 175 Résultat de l'exercice - - - Part du groupe 483 456 2 007 213 - Part des minoritaires 260 684 842 162 TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 29 959 838 29 499 117 TOTAL PASSIF IFRS 350 886 824 345 057 854 (En milliers de DH) COMPTE DE RESULTAT IFRS 31/03/2022 31/03/2021 Intérêts et produits assimilés 3 820 710 3 630 919 Intérêts et charges assimilées -1 087 645 -1 105 886 Marge d'intérêt 2 733 065 2 525 033 Commissions perçues 866 790 764 984 Commissions servies -148 999 -102 941 MARGE SUR COMMISSIONS 717 791 662 043 Gains ou pertes nets résultant des couvertures de position nette - - Gains ou pertes nets sur instruments à la juste valeurs par résultat 80 525 192 115 Gains ou pertes nettes sur actifs/passifs de transactions 51 538 178 866 Gains ou pertes nettes sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat 28 987 13 249 Gains ou pertes nets des instruments financiers à la JV par capitaux propres 20 680 18 936 Gains ou pertes nettes sur instruments de dettes comptabilisés en CP recyclables Rémunérations des instruments de capitaux propres comptabilisés en CP non recyclables 20 680 18 936 Gains ou pertes résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti Gains ou pertes résultant du reclassement d'actifs financiers au coût amorti en actifs fiancier à la juste valeur par résultat Gains ou pertes résultant du reclassement d'actifs financiers par CP en actifs financier à la juste valeur par résultat Produit net des activités d'assurance Produit net des autres activités 201 325 195 897 Charges des autres activités -123 879 -130 264 PRODUIT NET BANCAIRE 3 629 507 3 463 760 Charges générales d'exploitation -1 684 839 -1 633 092 Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles -264 253 -236 749 RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 1 680 415 1 593 919 Coût du risque -685 544 -753 076 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 994 871 840 843 Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 21 009 25 788 Gains ou pertes nets sur autres actifs -8 445 1 349 Variations de valeur des écarts d'acquisition - - RÉSULTAT AVANT IMPÔT 1 007 435 867 980 Impôt sur les résultats -263 295 -167 324 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou encore en cession - RÉSULTAT NET 744 140 700 656 Résultat Hors-groupe 260 684 257 858 RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE 483 456 442 798 * COMPTES NON AUDITÉS (En milliers de DH) PASSIF 31/03/2022 31/12/2021 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux - - Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 38 058 853 40 581 191 . A vue 5 937 609 3 010 935 . A terme 32 121 244 37 570 256 Dépôts de la clientèle 145 187 327 141 554 206 . Comptes à vue créditeurs 94 464 160 91 396 132 . Comptes d'épargne 26 172 411 25 927 402 . Dépôts à terme 20 322 453 19 469 487 . Autres comptes créditeurs 4 228 303 4 761 185 Dettes envers la clientèle sur produits participatifs - - Titres de créance émis 8 147 303 8 117 463 . Titres de créance négociables émis 8 147 303 8 117 463 . Emprunts obligataires émis - - . Autres titres de créance émis - - Autres passifs 4 425 695 3 766 247 Provisions pour risques et charges 1 298 752 1 294 922 Provisions réglementées 366 573 396 735 Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie - - Dettes subordonnées 10 655 571 10 597 210 Dépôts d'investissement reçus - - Ecarts de réévaluation - - Réserves et primes liées au capital 17 234 601 17 236 350 Capital 2 056 066 2 056 067 Actionnaires.Capital non versé (-) - - Report à nouveau (+/-) 20 20 Résultats nets en instance d'affectation (+/-) 1 500 873 - Résultat net de l'exercice (+/-) 541 997 1 500 873 TOTAL DU PASSIF 229 473 630 227 101 284 (En milliers de DH) HORS BILAN 31/03/2022 31/12/2021 ENGAGEMENTS DONNES 28 201 459 27 361 678 Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés 185 131 239 827 Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 11 411 016 6 840 594 Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés 4 967 656 4 455 476 Engagements de garantie d'ordre de la clientèle 10 701 466 10 385 685 Titres achetés à réméré - - Autres titres à livrer 936 190 5 440 096 ENGAGEMENTS RECUS 24 574 098 24 690 635 Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés - - Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés 20 996 435 21 169 699 Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers 3 373 565 3 342 275 Titres vendus à réméré - - Autres titres à recevoir 204 098 178 661 Titres de Moucharaka et Moudaraba à recevoir - - (En milliers de DH) COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES 31/03/2022 31/03/2021 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 3 228 516 2 932 612 Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 94 072 95 444 Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec la clientèe 1 327 077 1 265 032 Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 158 238 139 911 Produits sur titres de propriété (1) et certificats de Sukuks 316 579 348 601 Produits sur titres de Moudaraba et Moucharaka - - Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 4 239 5 872 Produits sur immobilisations données en Ijara - - Commissions sur prestations de service 304 683 292 103 Autres produits bancaires 1 023 628 785 649 Transfert de charges sur dépôts d'investissement reçus - - CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 1 344 297 1 069 466 Intérêts et charges sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés 151 775 222 423 Intérêts et charges sur opérations avec la clientèle 209 987 211 167 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 137 730 51 928 Charges sur titres de Moudaraba et Moucharaka - - Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 4 798 5 142 Charges sur immobilisations données en Ijara - - Autres charges bancaires 840 007 578 806 Transfert de produits sur dépôts d'investissement reçus - - PRODUIT NET BANCAIRE 1 884 219 1 863 146 Produits d'exploitation non bancaire 27 955 16 252 Charges d'exploitation non bancaire 8 349 14 356 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 874 320 865 449 Charges de personnel 412 624 399 247 Impôts et taxes 13 195 19 349 Charges externes 364 594 366 423 Autres charges générales d'exploitation 2 000 2 789 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 81 907 77 641 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 342 108 377 890 Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 326 611 374 808 Pertes sur créances irrécouvrables 11 876 3 082 Autres dotations aux provisions 3 621 - REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 24 966 34 187 Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 23 231 33 367 Récupérations sur créances amorties 1 735 820 Autres reprises de provisions - - RESULTAT COURANT 712 363 655 890 Produits non courants 32 838 32 169 Charges non courantes 70 283 61 128 RESULTAT AVANT IMPOTS 674 918 626 931 Impôts sur les résultats 132 921 106 608 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 541 997 520 323 COMMUNICATION FINANCIÈRE Site web : ir-bankofafrica.ma - Tél. : +212 522 462 806 Attachments Original Link

