de la note relative au programme de certificats de dépôt enregistrée par l'AMMC en date du 16/01/2020, sous la référence EN/EM/001/2020 et disponible sur le lien suivant : https://www.ammc.ma/sites/default/files/Note_CD_%20BMCE_Bank_001_2020.pdf

BANK OF AFRICA

Le présent document de référence a été enregistré par l'AMMC. L'enregistrement du document de référence n'implique pas authentification des informations présentées. Il a été effectué après examen de la pertinence et de la cohérence de l'information donnée.

Document de référence Bank Of Africa

PARTIE VIII : LITIGES ET AFFAIRES CONTENTIEUSES

PARTIE V : PRESENTATION DES COMPTES TRIMESTRIELS DE BOA AU 31/03/2024 (NON

PARTIE IV: SITUATION FINANCIERE DE BANK OF AFRICA - COMPTES CONSOLIDES IFRS 2021-2023

MOYENS INFORMATIQUES ET ORGANISATION

IMPACT ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE

LA FONDATION BMCE BANK, VECTEUR DE L'ENGAGEMENT SOCIETAL ET ENVIRONNEMENTAL DE BANK OF AFRICA..

LA GOUVERNANCE ESG AU NIVEAU DU GROUPE BANK OF AFRICA (AU 31/12/2023)

ACTIVITE DE BANK OF AFRICA

FILIALES DE BANK OF AFRICA

APPARTENANCE DE BANK OF AFRICA À O CAPITAL GROUP

HISTORIQUE DE BANK OF AFRICA

PARTIE III : ACTIVITÉ DE BANK OF AFRICA

GOUVERNANCE DE BANK OF AFRICA

PARTIE II : PRESENTATION DE BANK OF AFRICA

LE RESPONSABLE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION FINANCIERE

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BANK OF AFRICA

PARTIE I : ATTESTATIONS ET COORDONNEES

PARTIE I : ATTESTATIONS ET COORDONNEES

Président Directeur Général, BANK OF AFRICA

Le Président du conseil d'administration atteste que les données du présent document de référence dont il assume la responsabilité, sont conformes à la réalité. Elles comprennent toutes les informations nécessaires au public pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de BANK OF AFRICA. Elles ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

BANK OF AFRICA

Le Président du Conseil d'Administration de BANK OF AFRICA

Faiçal MEKOUAR

Amine BAAKILI

FIDAROC GRANT THORNTON

BDO SARL

commissaires aux comptes BDO Audit, Tax & Advisory et Fidaroc Grant Thornton au titre des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2022 et par nos soins au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Sur la base des diligences ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la concordance des informations comptables et financières fournies dans le présent document de référence, avec les états de synthèse précités.

Casablanca, le 10/06/2024

Les états de synthèse annuels consolidés en normes IFRS tels qu'audités par les soins des co-

-

Attestation de concordance des commissaires aux comptes relative aux états de synthèse sociaux et consolidés en norme IFRS de BANK OF AFRICA pour les exercices clos au 31 décembre 2021, 2022 et 2023

Objet : Document de référence relatif à l'exercice 2023

Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières contenues dans le présent document de référence en effectuant les diligences nécessaires et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Nos diligences ont consisté à nous assurer de la concordance desdites informations avec :