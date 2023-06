Bank of Africa : Extrait de la Note d'Opération 16/06/2023 | 18:54 Envoyer par e-mail :

Le document de référence de Bank Of Africa relatif à l'exercice 2022 enregistré par l'AMMC en date du 16 juin 2023 sous la référence EN/EM/009/2023. Plafond Nombre maximum de titres Valeur nominale unitaire Négociabilité des titres Tranche A Tranche B (révisable chaque 5 ans- non Cotée) (révisable annuellement - non Cotée) 500 000 000 MAD 5 000 obligations subordonnées perpétuelles MAD 100 000 De Gré à Gré (Hors Bourse de Casablanca) Révisable chaque 5 ans, Révisable annuellement, Taux d'intérêt facial Pour les 5 premières années le taux d'intérêt facial sera déterminé en référence au taux cinq ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons Du

Trésor (BDT) 5 ans telle qu'elle sera publiée par

Bank Al Maghrib en date du 21 juin 2023, augmenté d'une prime risque. Pour la première année le taux d'intérêt facial sera déterminé en référence au taux plein 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons Du Trésor (BDT), telle que sera publiée par Bank Al- Maghrib en date du 21 juin 2023, augmenté d'une prime de risque. Prime de risque Garantiede remboursement Maturité Entre 220 pbs et 230 pbs Entre 210 pbs et 220 pbs La présente émission ne fait l'objet d'aucune garantie particulière Perpétuelle (avec possibilité de remboursement anticipé, au-delà de la 5ème année de la date de jouissance, qui ne peut être effectué qu'à l'initiative de l'émetteur et après accord de Bank Al-Maghrib avec un préavis minimum de cinq ans). Méthode d'adjudication à la française avec priorité à la tranche A (à taux révisable chaque 5 ans), Méthode d'allocation puis à la tranche B (à taux révisable annuellement) Période de souscription : du 22 juin 2023 au 26 juin 2023 inclus La souscription aux présentes obligations ainsi que leur négociation sur le marché secondaire sont strictement réservées aux investisseurs qualifiés de droit marocain listés dans la note d'opération Organisme Conseil Organisme chargé du placement VISA DE L'AUTORITE MAROCAINE DU MARCHE DES CAPITAUX Conformément aux dispositions de la circulaire de l'AMMC, prise en application de l'article 5 de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne, le prospectus a été visé par l'AMMC en date du 16 juin 2023 sous la référence n° VI/EM/019/2023. La note d'opération ne constitue qu'une partie du prospectus visé par l'AMMC. Ce dernier est composé des documents suivants : La note d'opération ;

Le document de référence de Bank Of Africa relatif à l'exercice 2022 enregistré par l'AMMC en date du 16 juin 2023 sous la référence EN/EM/009/2023. Emission d'obligations subordonnées- Extrait de la note d'opération AVERTISSEMENT Le visa de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte sur le prospectus composé des documents suivants : La présente note d'opération ;

Le document de référence de Bank Of Africa relatif à l'exercice 2022 enregistré par l'AMMC en date du 16 juin 2023 sous la référence EN/EM/009/2023. Les investisseurs potentiels sont appelés à prendre connaissance des informations contenues dans l'ensemble des documents précités avant de prendre leur décision de participation à l'opération objet de la présente note d'opération. Le visa de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération ni authentification des informations présentées. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l'information donnée dans la perspective de l'opération proposée aux investisseurs. L'attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu'un investissement en instruments financiers comporte des risques. L'AMMC ne se prononce pas sur l'opportunité de l'opération proposée ni sur la qualité de la situation de l'émetteur. Le visa de l'AMMC ne constitue pas une garantie contre les risques associés à l'émetteur ou aux titres proposés dans le cadre de l'opération objet du présent prospectus. Ainsi, l'investisseur doit s'assurer, préalablement à la souscription, de sa bonne compréhension de la nature et des caractéristiques des titres offerts, ainsi que de la maitrise de son exposition aux risques inhérents auxdits titres. A cette fin, l'investisseur est appelé à : ▪ Attentivement prendre connaissance de l'ensemble des documents et informations qui lui sont remis, et notamment celles figurant à la section « Facteurs de Risques » indiqués dans la présente note d'opération ainsi que dans le document de référence précité ; Consulter, en cas de besoin, tout professionnel compétent en matière d'investissement dans les instruments financiers. Le prospectus précité ne s'adresse pas aux personnes dont les lois du lieu de résidence n'autorisent pas la participation à l'opération proposée. Les personnes en la possession desquelles ledit prospectus viendrait à se trouver, sont invitées à s'informer et à respecter la réglementation dont elles dépendent en matière de participation à ce type d'opération. L'organisme en charge du placement ne proposera les instruments financiers, objet du prospectus précité, qu'en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans tout pays où il fera une telle offre. Ni l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), ni BMCE Capital Conseil., n'encourent de responsabilité du fait du non-respect de ces lois ou règlements par l'organisme en charge du placement. L'obligation subordonnée perpétuelle se distingue de l'obligation classique en raison, d'une part, du rang de créances contractuellement défini par la clause de subordination et, d'autre part, par sa durée indéterminée. L'effet de la clause de subordination est de conditionner, en cas de liquidation de l'émetteur, le remboursement de l'emprunt au désintéressement de toutes les autres dettes y compris les emprunts obligataires subordonnés à maturité déterminée qui ont été émis et qui pourraient être émis ultérieurement. Le principal et les intérêts relatifs à ces titres constituent un engagement de dernier rang et viennent et viendront à un rang supérieur uniquement aux titres de capital de Bank Of Africa. En outre, l'attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait que : La présente émission obligataire perpétuelle n'a pas de date d'échéance déterminée mais pourra être remboursée au gré de l'émetteur et après accord de Bank Al-Maghrib, ce qui pourra avoir un impact sur la maturité prévue et sur les conditions de réinvestissement ;

L'investissement en obligations subordonnées perpétuelles intègre des clauses de dépréciation du nominal des titres et d'annulation de paiement des intérêts. 2 Emission d'obligations subordonnées- Extrait de la note d'opération PARTIE I : Présentation de l'emprunt obligataire subordonné de Bank Of Africa Structure de l'offre Bank Of Africa envisage l'émission de 5 000 obligations subordonnées perpétuelles d'une valeur nominale de 100 000 dirhams. Le montant global de l'opération s'élève à 500 000 000 de dirhams réparti comme suit : une tranche « A » à une maturité perpétuelle, à taux révisable chaque 5 ans, non cotée à la Bourse de

Casablanca, d'un plafond de 500 000 000 de dirhams et d'une valeur nominale unitaire de 100 000 Dh ;

une tranche « B » à une maturité perpétuelle, à taux révisable annuellement, non cotée à la Bourse de

Casablanca, d'un plafond de 500 000 000 de dirhams et d'une valeur nominale unitaire de 100 000 Dh. Le montant total adjugé sur les deux tranches ne devra en aucun cas excéder la somme de 500 000 000 de dirhams. Dans le cas où l'emprunt obligataire n'est pas totalement souscrit, le montant de l'émission sera limité au montant effectivement souscrit. Renseignements relatifs aux obligations subordonnées perpétuelles de Bank Of Africa Avertissement : L'obligation subordonnée perpétuelle se distingue de l'obligation classique en raison, d'une part, du rang de créances contractuellement défini par la clause de subordination et, d'autre part, par sa durée indéterminée. L'effet de la clause de subordination est de conditionner, en cas de liquidation de l'émetteur, le remboursement de l'emprunt au désintéressement de toutes les autres dettes y compris les emprunts obligataires subordonnésà maturité déterminée qui ont été émis et qui pourraient être émis ultérieurement. Le principal et les intérêts relatifs à ces titres constituent un engagement de dernier rang et viennent et viendront à un rang supérieur uniquement aux titres de capital de Bank Of Africa. En outre, l'attention desinvestisseurs potentiels est attirée sur le fait que : La présente émission obligataire perpétuelle n'a pas de date d'échéance déterminée mais pourra être remboursée au gré de l'émetteur et après accord de Bank Al-Maghrib, ce qui pourra avoir un impact sur la maturité prévue et sur les conditions de réinvestissement ;

L'investissement en obligations subordonnées perpétuelles intègre des clauses de dépréciation du nominal des titres et d'annulation de paiement des intérêts exposant les investisseurs au risque présentés dans la section IV de la présente Partie . 3 Emission d'obligations subordonnées- Extrait de la note d'opération 1. Caractéristiques de la tranche A1 Caractéristiques de la tranche A (Obligations à taux révisable chaque 5 ans non cotées à la Bourse de Casablanca) Nature des titres Forme juridique Plafond de la tranche Nombre maximum de titres à émettre Valeur nominale unitaire Prix d'émission Maturité de l'emprunt Période de souscription Date de jouissance Méthode d'allocation Taux d'intérêt facial Prime de risque Intérêts Obligations subordonnées perpétuelles non cotées à la Bourse de Casablanca, dématérialisées par inscription en compte chez les intermédiaires financiers habilités et admises aux opérations du dépositaire central (Maroclear). Obligations au porteur 500 000 000 MAD 5 000 obligations subordonnées 100 000 MAD. 100% de la valeur nominale soit 100 000 MAD Perpétuelle, avec possibilité de remboursement anticipé, au-delà de la 5ème année de la date de jouissance, qui ne peut être effectué qu'à l'initiative de l'émetteur et après accord de Bank Al-Maghrib avec un préavis minimum de cinq ans. Du 22 juin 2023 au 26 juin 2023 inclus. 27 juin 2023 Adjudication à la française avec priorité à la tranche A (à taux révisable chaque 5 ans), puis à la tranche B (à taux révisable annuellement) Taux révisable chaque 5 ans Pour les 5 premières années, le taux d'intérêt facial est déterminé en référence au taux 5 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib le 21 juin 2023. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque comprise entre 220 et 230 points de base. Le taux de référence et les taux d'intérêt faciaux seront publiés par Bank Of Africa sur son site web le 21 juin 2023 et dans un journal d'annonces légales le 21 juin 2023. Au-delà des 5 premières années et pour chaque période de 5 ans, le taux de référence est le taux 5 ans observé ou calculé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib, précédant de 5 jours de bourse la dernière date d'anniversaire du coupon de chaque période de 5 ans écoulée. Le taux de référence ainsi obtenu sera majoré de la prime de risque fixée à l'issue de l'adjudication (prime de risque comprise entre 220 et 230 points de base) et sera communiqué aux porteurs d'obligations par Bank Of Africa sur son site internet, 5 jours de bourse avant la date d'anniversaire de chaque date de révision du taux et le même jour que la date d'observation du taux de référence. Dans le cas où le taux 5 ans des bons du Trésor n'est pas directement observable sur la courbe, la détermination du taux de référence par Bank Of Africa se fera par méthode d'interpolation linéaire en utilisant les deux points encadrant la maturité pleine 5 ans (base actuarielle). Entre 220 et 230 points de base. Les intérêts seront servis annuellement aux dates anniversaires de la date de jouissance de l'emprunt, soit le 27 juin de chaque année. Leur paiement interviendra le jour même où le premier jour ouvré suivant le 27 juin si celui- ci n'est pas un jour ouvré. Les intérêts des obligations subordonnées perpétuelles cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis en remboursement par Bank Of Africa. 1 Obligations à taux révisable chaque 5 ans non cotées à la Bourse de Casablanca 4 Emission d'obligations subordonnées- Extrait de la note d'opération Bank Of Africa peut décider, à sa discrétion et après accord préalable de Bank Al-Maghrib, d'annuler (en totalité ou en partie) le paiement du montant des intérêts pour une période indéterminée et sur une base non cumulative et ce, en vue de faire face à ses obligations (notamment suite à une demande de Bank Al- Maghrib). Suite à cette décision, tout montant d'intérêt annulé n'est plus payable par l'émetteur ou considéré comme accumulé ou dû à l'ensemble des porteurs d'obligations perpétuelles émises par Bank Of Africa. Chaque décision d'annulation portera sur le montant du coupon dont le paiement était initialement prévu à la prochaine date d'anniversaire. Bank Of Africa est tenue d'appliquer les dispositions de la circulaire n° 14/G/2013 de Bank Al-Maghrib du 13 août 2013 relative au calcul des fonds propres réglementaires des établissements de crédit, en ce compris l'article 10 de ladite circulaire définissant les instruments de fonds propres de base comme étant les actions et tout autre élément composant le capital social ainsi que la dotation respectant un certain nombre de critères (listés ci-dessous), dont principalement la disposition stipulant que les distributions sous forme de dividendes ou autres ne sont effectuées qu'une fois toutes les obligations juridiques et contractuelles honorées et les paiements sur les instruments de fonds propres de rang supérieur effectués et ce, en ce compris les obligations subordonnées perpétuelles objet de la présente note d'opération. L'ensemble des critères mentionnés ci-dessus se présentent comme suit : Les instruments sont directement émis par l'établissement après l'accord préalable de son organe d'administration ;

Les instruments sont perpétuels ;

le principal des instruments ne peut donner lieu à réduction ou remboursement, sauf dans les cas de liquidation de l'établissement ou après accord préalable de Bank Al-Maghrib;

Al-Maghrib; les instruments sont de rang inférieur à toutes les autres créances en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement ;

les instruments ne bénéficient de la part d'aucune des entités liées de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances ;

les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre de ces instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation ;

Les instruments permettent d'absorber la première partie et proportionnellement la plus importante part des pertes dès qu'elles surviennent ;

les instruments donnent à son propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, laquelle créance, en cas de liquidation et après paiement de toutes les créances de rang supérieur, est proportionnelle au montant des instruments émis. Le montant de ladite créance n'est ni fixe ni soumis à un plafond, sauf s'il s'agit des parts sociales ;

L'achat des instruments n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement ;

les distributions sous forme de dividendes ou autres ne sont effectuées qu'une fois toutes les obligations juridiques et contractuelles honorées et les paiements sur les instruments de fonds propres de rang supérieur effectués. Ces distributions ne peuvent provenir que des éléments distribuables. Le niveau des distributions n'est pas lié au prix auquel les instruments ont été acquis à l'émission, sauf s'il s'agit des parts sociales ;

les dispositions auxquelles sont soumis les instruments de fonds propres de base ne prévoient pas (i) de droits préférentiels pour le versement de dividendes, (ii) de plafond ni d'autres restrictions quant au montant maximal des distributions, sauf s'il s'agit des parts sociales, (iii) d'obligation, pour l'établissement, d'effectuer des distributions au profit de ses détenteurs ; 5 Attachments Original Link

