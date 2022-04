Bank of Africa : Rapport Financier Annuel 2021.pdf

PRÉSENTATION DU GROUPE BANK OF AFRICA 5

Un Groupe multi-métiers tourné vers le monde 6

Appartenance à un Groupe de référence dans le paysage économique régional 10

Un actionnariat solide et diversifié 11

Plus de 60 ans au service du développement 12

Un Groupe bancaire responsable et engagé 14

Un Groupe qui se distingue sur le plan régional et international 15

Une vocation panafricaine 16

RAPPORT D'ACTIVITÉ 19

BANK OF AFRICA, un Groupe engagé auprès des entrepreneurs

Services de proximité pour les particuliers

Accélération de la transformation digitale de bank of africa Consolidation des activités de la banque d'affaires

Reprise de la performance des services financiers spécialisés Développement soutenu des activités à l'international

RAPPORT ESG 25

Aperçu 26

La Fondation BMCE Bank, vecteur de l'engagement sociétal et environnemental de BANK OF AFRICA 27

BANK OF AFRICA, une exigence absolue de conformité et de respect de la réglemention 33

La Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale comme priorité stratégique 36

Une Gouvernance adaptée pour la mise en œuvre de la politique RSE 40

Des réalisations 2021 en ligne avec les engagements 41

GOUVERNANCE BANK OF AFRICA - BMCE GROUP 57

GESTION DES RISQUES 91

RAPPORT FINANCIER 109

Rapport de gestion 110

Comptes consolidés au 31 décembre 2021 127

Comptes sociaux au 31 décembre 2021 171

Déclaration des honoraires des contrôleurs de comptes 233

DU GROUPE BANK OF AFRICA

PRÉSENTATION

BANK OF AFRICA est un Groupe bancaire multinational, multi-métiers qui s'est transformé au cours d'une histoire de plus de 60 ans. Créé par Dahir Royal en 1959 sous le nom de Banque Marocaine du Commerce Extérieur, il est devenu en 2020 BANK OF AFRICA.

BANK OF AFRICA est une Banque universelle, un Groupe continental, mettant son savoir-faire au service de l'innovation, du progrès et de l'excellence. Forte d'une vision internationale et comptant parmi les premiers réseaux bancaires du continent, la Banque œuvre à faire de l'Afrique le continent du 21ème siècle.

UN GROUPE BANCAIRE MULTI-MÉTIERS ET MULTI-ENSEIGNES

BANK OF AFRICA compte parmi les principaux groupes financiers panafricains. À travers ses différentes enseignes et filiales, il se présente comme un Groupe Bancaire universel multi-métiers aux domaines diversifiés : la banque commerciale, la banque d'affaires, les services financiers spécialisés tels que le Leasing, le Factoring et le crédit à la consommation.

ADOSSEMENT À UN GROUPE DE RÉFÉRENCE

BANK OF AFRICA est une filiale du Groupe marocain privé O Capital Group, détenant un portefeuille d'activités dans des domaines porteurs et diversifiés. Ses ambitions régionales et internationales s'articulent principalement autour de 5 pôles: finance, assurance, immobilier, télécommunication et tourisme.

UNE BANQUE INTERNATIONALE AVEC UN FOCUS AFRICAIN

BANK OF AFRICA est aujourd'hui l'un des Groupes bancaires marocains affichant la plus importante présence à l'international avec la couverture de 32 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord, et un maillage plus prononcé sur le continent africain.

Le Groupe emploie plus de 14 900 employés à travers le monde, avec plus de 2 000 points de ventes au service de près de 6,6 millions de clients.

DES MÉTIERS COMPLÉMENTAIRES ET UNE ENVERGURE MULTINATIONALE

BANK OF AFRICA a constitué un portefeuille d'activités complémentaires autour des métiers de la finance : banque commerciale, banque d'affaires, assurance, services financiers... En outre, conformément à sa vocation initiale, le Groupe a développé ses activités à l'international, en Europe d'abord, puis en Afrique et enfin en Chine. Aujourd'hui, BANK OF AFRICA est devenu un acteur bancaire de référence, grâce à un solide ancrage sur le territoire marocain et sur le reste du continent africain.

3e

Banque en termes de total bilan

avec 12,73% de parts de marché pour les crédits et 13,24% pour les dépôts

2e

Bancassureur

avec un taux d'équipement de 34,53%

3e

Gestionnaire d'Actifs

avec 13,5% de parts de marché

UN GROUPE BANCAIRE MULTI-MÉTIERS ET MULTI-ENSEIGNES

Retail Banking

Corporate Wholesale Banking

BOA Holding LCB Bank

Banque de Développement du Mali BANK OF AFRICA UK

Conseil & Ingénierie Financière

Gestion privée Intermédiation boursièreBMCE Capital SA BMCE Capital Bourse BMCE Capital Gestion

Gestion d'actifs

Marché des capitaux Recherche financière Solutions Post-Trade

TitrisationSalafin-Crédit à la Consommation Maghrebail-Leasing

RM Experts -RecouvrementMaroc Factoring -Affacturage

Euler Hermes Acmar-Assurance crédit BTI Bank -Banque Participative

UN PUISSANT RÉSEAU AU MAROC ET À L'INTERNATIONAL

Implanté dans 32 pays, dont 20 en Afrique, et avec un réseau de plus de 2 000 points de vente, BANK OF AFRICA se présente comme un modèle marocain de développement international.

En particulier, le Groupe a consolidé des liens forts avec le continent Africain ce qui lui permet d'accompagner les plus importants projets d'investissement du continent. C'est également la première Banque marocaine à avoir ouvert un bureau de représentation en Chine en 2000.

2 000

POINTS DE VENTE