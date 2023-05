Jours : Heures : Minutes : Secondes Bank of Africa : Rapport Général des commissaires aux comptes 2022 18/05/2023 | 13:19 Envoyer par e-mail :

COMPTES SOCIAUX 174 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 175 7 Boulevard Driss Slaoui, 23, rue Brahim Lemtouni - Quartier Oasis 20160 Casablanca 20410 - Casablanca Maroc Maroc Aux Actionnaires de BANK OF AFRICA S.A 140 Avenue Hassan II Casablanca RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022 Audit des états de synthèse Opinion avec réserve Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 23 juin 2020, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de BANK OF AFRICA S.A qui comprennent le bilan au 31 décembre 2022, l'hors bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de KMAD 33.601.517 dont un bénéfice net de KMAD 1.525.093. Sous réserve de l'incidence de la situation décrite dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » de notre rapport, nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de BANK OF AFRICA S.A. au 31 décembre 2022 conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Fondement de l'opinion avec réserve BANK OF AFRICA S.A dispose d'un stock d'actifs immobiliers hors exploitation, acquis par voie de dations, pour un montant total de 5 milliards de dirhams au 31 décembre 2022. En application des dispositions réglementaires en vigueur, il ressort un montant de 1 milliards de dirhams présentant des incertitudes liées à la valeur de réalisation. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la banque conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve. 176 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états de synthèse pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. Outre le point décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve », nous avons déterminé que le point décrit ci-après constitue un point clé de l'audit qui doit être communiqué dans notre rapport : Risque identifié Notre réponse d'audit Evaluation du risque de crédit sur les crédits à la clientèle Les crédits à la clientèle exposent BANK OF AFRICA Notre approche d'audit a consisté à prendre S.A à un risque de pertes potentielles si les clients ou connaissance du processus mis en place par la les contreparties s'avèrent dans l'incapacité d'honorer banque dans le cadre de l'appréciation et leurs engagements financiers vis-à-vis de la banque. l'estimation du risque de crédit en termes de : • Dispositif mis en place pour la classification Des provisions destinées à couvrir ce risque sont des créances et l'évaluation des provisions y constitués par la banque. Ces dernières sont afférentes compte tenu des garanties calculées en application des dispositions de la détenues ; circulaire 19/G/2002 de Bank Al Maghrib relative à la • Dispositif de gouvernance mis en place en classification des créances et à leur couverture par termes d'organes de gestion, comités de suivi les provisions, des règles de la banque centrale et des contrôles clés. relatives au provisionnement des créances sensibles ainsi que des politiques internes fixées par le Nous avons, par ailleurs : Management de la banque. • Effectué un rapprochement entre la situation des engagements en souffrance et les L'évaluation des provisions en couverture des provisions y afférentes avec les données créances requiert de : comptables ; - Classer les encours de créances en créances • Testé la correcte classification des créances saines, créances sensibles et créances en par catégorie ; souffrance ; • Testé les provisions sur les créances - Evaluer le montant des provisions en fonction déclassées (CES) sur la base d'un échantillon des différentes catégories de classification des compte tenu des garanties détenues par la créances. banque ; • Testé les provisions sur les créances sensibles Au 31 décembre 2022, l'encours total brut des (WL) sur la base d'un échantillon ; créances à la clientèle s'élève à MMAD 140.177 (y • Pris en compte les conclusions des comités de compris les créances acquises par affacturage) ; le suivi spécialisés dans l'estimation des montant total des provisions afférentes aux créances provisions ; en souffrance s'élève à MMAD 7.469. • Apprécié la prise en compte de certains critères qualitatifs dans la détermination du risque de crédit. BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 177 Nous avons considéré que l'appréciation du risque de crédit et l'évaluation des dépréciations et provisions constituaient un point clé de l'audit, compte tenu (i) de l'importance du montant de ces actifs dans les comptes de la banque (ii) et du fait que ces éléments font appel au jugement et aux estimations de la direction, en particulier pour les financements accordés aux entreprises dans les secteurs économiques les plus sensibles. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états de synthèse La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états de synthèse, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la banque à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la banque ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la banque. Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : Nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 178 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la banque ;

Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la banque à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la banque à cesser son exploitation ;

Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l'ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. Vérifications et informations spécifiques Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la sincérité et de la concordance, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société. Casablanca, le 28 avril 2023 Les commissaires aux Comptes BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 179 COMPTES SOCIAUX BILAN ACTIF En milliers de DH ACTIF 31/12/2022 31/12/2021 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chéques postaux 5 872 022 7 323 591 Créances sur les établissements de crédit et assimilés 26 718 136 20 167 359 À vue 5 579 695 4 768 697 À terme 21 138 441 15 398 662 Créances sur la clientèle 129 962 437 126 845 452 Crédits et financements participatifs de trésorerie et à la consommation 42 284 899 41 888 548 Crédits et financements participatifs à l'équipement 21 174 518 20 664 448 Crédits et financements participatifs immobiliers 41 291 221 41 207 258 Autres crédits et financements participatifs 25 211 799 23 085 198 Créances acquises par affacturage 2 745 439 2 954 347 Titres de transaction et de placement 44 009 829 37 687 594 Bons du Trésor et valeurs assimilées 27 732 651 14 923 138 Autres titres de créance 188 547 231 115 Titres de propriété 16 068 557 22 493 714 Certificats de Sukuks 20 074 39 627 Autres actifs 8 073 212 7 831 620 Titres d'investissement 12 644 762 8 936 596 Bons du Trésor et valeurs assimilées 8 630 225 4 812 092 Autres titres de créance 4 014 537 4 124 504 Certificats de Sukuks - - Titres de participation et emplois assimilés 12 942 537 11 639 853 Participation dans les entreprises liées 9 585 309 9 199 560 Autres titres de participation et emplois assimilés 3 357 228 2 440 293 Titres de Moudaraba et Moucharaka - - Créances subordonnées 199 866 195 925 Dépôts d'investissement placés - - Immobilisations données en crédit-bail et en location 369 854 167 733 Immobilisations données en Ijara - - Immobilisations incorporelles 439 757 714 004 Immobilisations corporelles 2 749 665 2 637 210 Total de l'Actif 246 727 516 227 101 284 BILAN PASSIF En milliers de DH PASSIF 31/12/2022 31/12/2021 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux - - Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 41 534 120 40 581 191 À vue 4 094 472 3 010 935 À terme 37 439 648 37 570 256 Dépôts de la clientèle 155 887 985 141 554 206 Comptes à vue créditeurs 101 020 870 91 396 132 Comptes d'épargne 27 127 818 25 927 402 Dépôts à terme 23 421 263 19 469 487 Autres comptes créditeurs 4 318 034 4 761 185 Dettes envers la clientèle sur produits participatifs - - Titres de créance émis 6 473 177 8 117 463 Titres de créance négociables émis 6 473 177 8 117 463 Emprunts obligataires émis - - Autres titres de créance émis - - Autres passifs 7 513 296 3 766 248 Provisions pour risques et charges 1 447 348 1 294 922 Provisions réglementées 270 073 396 735 Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie - - Dettes subordonnées 12 100 668 10 597 210 Dépôts d'investissement reçus - - Écarts de réévaluation - - Réserves et primes liées au capital 17 887 993 17 236 350 Capital 2 087 698 2 056 066 Actionnaires.Capital non versé (-) - - Report à nouveau (+/-) 65 20 Résultats nets en instance d'affectation (+/-) - - Résultat net de l'exercice (+/-) 1 525 093 1 500 873 Total du Passif 246 727 516 227 101 284 HORS BILAN En milliers de DH HORS BILAN 31/12/2022 31/12/2021 Engagement donnés 31 016 880 27 361 678 Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés 200 370 239 827 Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 8 921 779 6 840 594 Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés 5 370 037 4 455 476 Engagements de garantie d'ordre de la clientèle 11 176 454 10 385 685 Titres achetés à réméré - - Autres titres à livrer 5 348 239 5 440 096 Engagements recus 23 304 312 24 690 635 Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés - - Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés 19 518 360 21 169 699 Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers 3 785 953 3 342 275 Titres vendus à réméré - - Autres titres à recevoir - 178 661 Titres de Moucharaka et Moudaraba à recevoir - - COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES En milliers de DH 31/12/2022 31/12/2021 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 12 058 179 10 625 860 Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 754 638 253 901 Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 5 390 943 5 498 366 Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 716 932 619 182 Produits sur titres de propriété (1) et certificats de Sukuks 706 987 883 776 Produits sur titres de Moudaraba et Moucharaka - - Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 32 102 23 052 Produits sur immobilisations données en Ijara - - Commissions sur prestations de service 1 302 447 1 187 270 Autres produits bancaires 3 154 130 2 160 313 Transfert de charges sur dépôts d'investissement reçus - - CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 5 427 813 3 718 456 Intérêts et charges sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés 909 412 609 909 Intérêts et charges sur opérations avec la clientèle 882 199 851 876 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 554 762 578 119 Charges sur titres de Moudaraba et Moucharaka - - Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 23 553 20 169 Charges sur immobilisations données en Ijara - - Autres charges bancaires 3 057 887 1 658 383 Transfert de produits sur dépôts d'investissement reçus - - PRODUIT NET BANCAIRE 6 630 366 6 907 404 Produits d'exploitation non bancaire 357 589 165 316 Charges d'exploitation non bancaire 31 896 133 670 CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION 3 700 071 3 648 638 Charges de personnel 1 736 291 1 673 566 Impôts et taxes 77 991 80 689 Charges externes 1 646 434 1 566 034 Autres charges générales d'exploitation 8 000 9 287 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 231 355 319 062 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 1 743 887 1 637 721 Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 1 203 887 982 064 Pertes sur créances irrécouvrables 325 674 350 559 Autres dotations aux provisions 214 326 305 098 REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPÉRATIONS SUR CRÉANCES AMORTIES 561 270 473 658 Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 456 252 276 070 Récupérations sur créances amorties 17 665 18 879 Autres reprises de provisions 87 353 178 709 RÉSULTAT COURANT 2 073 371 2 126 349 Produits non courants 131 353 128 676 Charges non courantes 272 729 244 682 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 1 931 995 2 010 343 Impôts sur les résultats 406 902 509 470 RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 1 525 093 1 500 873 (-) signifie moins (+) signifie plus 180 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 181 COMPTES SOCIAUX ÉTAT DES SOLDES DE GESTION En milliers de DH 31/12/2022 31/12/2021 (+) Intérêts et produits assimilés 6 862 513 6 371 449 (-) Intérêts et charges assimilées 2 346 373 2 039 904 MARGE D'INTÉRÊTS 4 516 140 4 331 545 (+) Produits sur financements participatifs - - (-) Charges sur financements participatifs - - MARGE SUR FINANCEMENTS PARTICIPATIFS - - (+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et location 32 102 23 052 (-) Charges sur immobilisations en crédit-bail et location 23 554 20 169 RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL ET LOCATION 8 548 2 883 (+) Produits sur immobilisations données en Ijara - - (-) Charges sur immobilisations données en Ijara - - RÉSULTAT DES OPÉRATIONS D'IJARA (1) - - (+) Commissions perçues 1 939 622 1 394 397 (-) Commissions servies 778 180 352 655 MARGE SUR COMMISSIONS (1) 1 161 442 1 041 742 (+) Résultat des opérations sur titres de transaction -165 608 570 615 (+) Résultat des opérations sur titres de placement 74 530 -34 444 (+) Résultat des opérations de change 575 397 476 379 (+) Résultat des opérations sur produits dérivés 50 470 -71 747 RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE MARCHÉ (1) 534 789 940 803 (+/-) Résultat des opérations sur titres de Moudaraba et Moucharaka - - (+) Divers autres produits bancaires 707 038 883 816 (-) Diverses autres charges bancaires 297 591 293 388 (+/-) PART DES TITULAIRES DE COMPTES DE DEPÔTS D'INVESTISSEMENT - - PRODUIT NET BANCAIRE 6 630 366 6 907 401 (+) Résultat des opérations sur Immobilisations financières (2) 8 872 -89 779 (+) Autres produits d'exploitation non bancaire 347 378 165 240 ( -) Autres charges d'exploitation non bancaire 29 406 102 464 ( -) Charges générales d'exploitation 3 700 071 3 648 638 RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 3 257 139 3 231 760 (+) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagement par signatures en souffrance -1 055 644 -1 037 673 (+) autres dotations nettes de reprises aux provisions -128 123 -67 739 RÉSULTAT COURANT 2 073 372 2 126 348 RÉSULTAT NON COURANT -141 377 -116 005 (-) Impôts sur les résultats 406 902 509 470 RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 1 525 093 1 500 873 ÉTAT DES SOLDES DE GESTION En milliers de DH 31/12/2022 31/12/2021 (+) RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 1 525 093 1 500 873 (+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 231 355 319 062 (+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières (1) - 89 015 (+) Dotations aux provisions pour risques généraux 153 074 162 178 (+) Dotations aux provisions réglementées - - (+) Dotations non courantes 4 691 10 706 (-) Reprises de provisions (1) 195 502 228 341 (-)Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 287 516 70 562 (+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 552 1 194 (-)Plus-values de cession des immobilisations financières (1) 10 211 76 (+) Moins-values de cession des immobilisations financières (1) 2 488 31 206 (-) Reprises de subventions d'investissement reçues - - (+) CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 1 424 024 1 815 255 (-) Bénéfices distribués 822 427 1 028 033 (+) AUTOFINANCEMENT 601 597 787 222 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE En milliers de DH 31/12/2022 31/12/2021 (+) Produits d'exploitation bancaire perçus 11 255 316 9 807 055 (+) Récupérations sur créances amorties 17 665 18 879 (+) Produits d'exploitation non bancaire perçus 52 484 104 145 (-) Charges d'exploitation bancaire versées 7 201 958 5 289 409 (-) Charges d'exploitation non bancaire versées 31 896 133 670 (-) Charges générales d'exploitation versées 3 468 715 3 336 989 (-) Impôts sur les résultats versés 406 902 509 470 I FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES 215 994 660 540 Variation des : (+/-) Créances sur les établissements de crédit et assimilés -6 550 777 -18 744 (+/-) Créances sur la clientèle -2 908 077 -873 600 (+/-) Titres de transaction et de placement -6 322 235 -6 756 053 (+/-) Autres actifs -456 303 170 371 (-) Titres Moudaraba et Moucharaka - - (+/-) Immobilisations données en crédit-bail et en location -202 121 23 083 (+) Immobilisations données en Ijara - - (+) Dépôts d'investissement placés auprès des établissements de crédit et assimilés - - (+/-) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 952 929 3 546 692 (+/-) Dépôts de la clientèle 14 333 779 6 761 685 (+/-) Dettes envers la clientèle sur financements participatifs - - (+/-)Titres de créance émis -1 644 286 -48 942 (+/-) Autres passifs 3 353 031 270 093 II SOLDE DES VARIATIONS DES ACTIFS ET PASSIFS D'EXPLOITATION 555 940 3 074 585 III FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION (I + II) 771 933 3 735 125 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE En milliers de DH 31/12/2022 31/12/2021 (+) Produit des cessions d'immobilisations financières (1) (4) 271 989 - (+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles (4) 800 989 103 168 (-) Acquisition d'immobilisations financières (1) 3 743 482 782 803 (-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 658 837 911 630 (+) Intérêts perçus 108 119 98 566 (+) Dividendes perçus 595 287 785 919 IV FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -2 625 935 -706 781 (+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus - - (+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus - - (+) Émission de dettes subordonnées 1 500 000 1 000 000 (+) Dépôts d'investissement reçus - - (+) Émission d'actions - - (-) Remboursement des capitaux propres et assimilés - - (-) Dépôts d'investissement remboursés (2) - - (-) Intérêts versés 275 141 377 008 (-) Rémunérations versées sur dépôts d'investissement (3) (4) - - (-) Dividendes versés 822 427 1 028 033 V FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 402 433 -405 041 VIVARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE (III+ IV +V) -1 451 569 2 623 303 VII TRÉSORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 7 323 591 4 700 288 VIII TRÉSORERIE A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 5 872 022 7 323 591 Autres que les titres de Moucharaka et Moudaraba Y compris IRR utilisées Y compris PER utilisées Autres que ceux découlant des flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges 182 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 183

