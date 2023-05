Jours : Heures : Minutes : Secondes Bank of Africa : Rapport Spécial des commissaires aux comptes 2022 18/05/2023 | 13:19 Envoyer par e-mail :

COMPTES SOCIAUX COMPTES AGRÉGÉS- TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE En milliers de DH 31/12/2022 31/12/2021 (+) Produits d'exploitation bancaire perçus 316 255 11 055 807 9 (+) Récupérations sur créances amorties 665 17 879 18 (+) Produits d'exploitation non bancaire perçus 484 52 145 104 (-) Charges d'exploitation bancaire versées 958 201 7 409 289 5 (-) Charges d'exploitation non bancaire versées 896 31 670 133 (-) Charges générales d'exploitation versées 715 468 3 989 336 3 (-) Impôts sur les résultats versés 902 406 470 509 I.Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges 994 215 540 660 Variation des : (+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés 777 550 6- 744 18- (+) Créances sur la clientèle 077 908 2- 600 873- (+) Titres de transaction et de placement 235 322 6- 053 756 6- (+) Autres actifs 303 456- 371 170 (-) Titres Moudaraba et Moucharaka - - (+) Immobilisations données en crédit-bail et en location 121 202- 083 23 (+) Immobilisations données en Ijara - - (+) Dépôts d'investissement placés auprès des établissements de crédit et assimilés - - (+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 929 952 692 546 3 (+) Dépôts de la clientèle 779 333 14 685 761 6 (+) Dettes envers la clientèle sur financements participatifs - - (+) Titres de créance émis 286 644 1- 942 48- (+) Autres passifs 031 353 3 093 270 II.Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation 940 555 585 074 3 III.FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION (I + II) 933 771 125 735 3 COMPTES AGRÉGÉS- TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE En milliers de DH 31/12/2022 31/12/2021 (+) Produit des cessions d'immobilisations financières (1) (4) 989 271 - (+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles (4) 989 800 168 103 (-) Acquisition d'immobilisations financières (1) 482 743 3 803 782 (-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 837 658 630 911 (+) Intérêts perçus 119 108 566 98 (+) Dividendes perçus 287 595 919 785 IV.FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 935 625 2- 781 706- (+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus - - (+) Emission de dettes subordonnées 000 500 1 000 000 1 (+) Dépôts d'investissement reçus - - (+) Emission d'actions - - (-) Remboursement des capitaux propres et assimilés - - (-) Dépôts d'investissement remboursés (2) - - (-) Intérêts versés 141 275 008 377 (-) Rémunérations versées sur dépôts d'investissement (3) (4) - - (-) Dividendes versés 427 822 033 028 1 V.FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 433 402 041 405- VI.VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE (III+ IV +V) 569 451 1- 303 623 2 TRÉSORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 591 323 7 288 700 4 VIII.TRÉSORERIE A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 022 872 5 591 323 7 Autres que les titres de Moucharaka et Moudaraba Y compris IRR utilisées Y compris PER utilisées Autres que ceux découlant des flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges 23, rue Brahim Lemtouni - Quartier Oasis 20410 - Casablanca - Maroc Aux Actionnaires de BANK OF AFRICA S.A 140, Avenue Hassan II Casablanca RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022 En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées conformément aux dispositions des articles 56 à 59 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par les lois 20-05 et 78- Il nous appartient de vous présenter les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-s conventions. Il vous appartient, selon la loi ci-dessus, de vous prononcer sur leur approbation. profession au Maroc. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été communiquées avec les documents de base dont elles sont issues. 1. CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L'EXERCICE 2022 1.1 Convention de coopération entre BANK OF AFRICA et Maghrebail Personnes concernées : Le Président Directeur Général de Maghrebail Monsieur Azeddine GUESSOUS est Administrateur de Bank of Africa S.A. ; Les Administrateurs de Maghrebail, Messieurs Khalid NASR et Omar Tazi, sont Directeur Généraux Délégués de BANK OF AFRICA (à la date de la signature). Il vous appartient, selon la loi ci-dessus, de vous prononcer sur leur approbation. profession au Maroc. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été communiquées avec les documents de base dont elles sont issues. 1. CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L'EXERCICE 2022 1.1 Convention de coopération entre BANK OF AFRICA et Maghrebail Personnes concernées : Le Président Directeur Général de Maghrebail Monsieur Azeddine GUESSOUS est Administrateur de Bank of Africa S.A. ; Les Administrateurs de Maghrebail, Messieurs Khalid NASR et Omar Tazi, sont Directeur Généraux Délégués de BANK OF AFRICA (à la date de la signature). Modalités essentielles Cette convention a pour objet de définir les modalités de cofinancement avec partage du risque des droits et de consortium ou de financement conjoint, chacune des Parties conservant son indépendance au titre du financement à mettre en place sans solidarité aucune. é, à due concurrence du produit de cession, des garanties dont elle dispose, au titre du dossier cofinancé, dans le cadre de cette convention, selon les modalités acceptées par les Parties et ce, à hauteur de la participation de chacune des Parties dans le cofinancement, le tout sous réserve des subrogations consenties, conformément aux conventions en vigueur, aux organismes garants tels que la Caisse Centrale de Garantie ou tout organisme qui La convention couvre une durée de 1 an à compter de sa signature et est renouvelable tacitement. Montants comptabilisés : . 216 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 217 23, rue Brahim Lemtouni - Quartier Oasis 20410 - Casablanca - Maroc 1.2 Mandat de conseil entre BANK OF AFRICA, Banque Centrale Populaire, BMCE Capital Conseil, Upline Corporate Finance Personne concernée : Monsieur Khalid Nasr, Directeur Général Délégué de BANK OF AFRICA, est Administrateur de BMCE Capital Conseil. Modalités essentielles La convention porte sur un mandat de conseil entre BANK OF AFRICA et Banque Centrale Populaire, d'une part, et BMCE Capital Conseil et Upline Corporate Conseil, d'autre part, pour la restructuration du projet touristique du Ritz Carlton à Rabat à travers l précédente. Cette nouvelle société de projet sera capitalisée par BANK OF AFRICA et BCP, bailleurs de fonds, qui deviendront ses actionnaires de référence. La rémunération est de 1,5 MDH par mois facturée par BMCE Capital Conseil et Upline Corporate Finance à BANK OF AFRICA et Banque Centrale Populaire à 50% pour chaque conseiller financier. La convention prendra fin 24 mois après la date de signature. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 12 mois. Montants comptabilisés : Au titre de cette convention, Bank of Africa S.A. a enregistré une charge de 786 KMAD. 1.3 Contrat de service entre BANK OF AFRICA et BMCE Euroservices pour la mutualisation de la Personnes concernées : M. Omar Tazi, Directeur Général Délégué de BANK OF AFRICA est Administrateur de BMCE EuroServices Modalités essentielles Dans le cadre de la transformation digitale de BMCE EuroServices, une convention entre BANK OF AFRICA et BMCE EuroServices a été conclue afin de définir le périmètre, les conditions ainsi que les modalités selon lesquelles se fera la mutualisation de la Plateforme avec BMCE EuroServices en marque blanche. Cette opérations de paiement à distance ainsi que de souscrire aux services proposés. la convention. Au-delà de cette période, le prix de la prest fixé à un Coût mensuel de 41 644,52 DH HT. La Convention entrera en vigueur à compter de la date de sa signature par les deux Parties et demeurera en reconduction. Montants comptabilisés : . 218 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA 23, rue Brahim Lemtouni - Quartier Oasis 20410 - Casablanca - Maroc 1.4 Avenant n°3 relatif à la modification des conditions financières du contrat de services conclu entre BANK OF AFRICA et BMCE Euroservices Personnes concernées : Monsieur Mounir Chraibi, Directeur Général Délégué de BANK OF AFRICA, est Administrateur de BMCE Euroservices Modalités essentielles Compte tenu des impacts de la crise sanitaire en matière de baisse des coûts des ressources de la Banque, un avenant a été conclu afin de convenir de la rémunération due par BANK OF AFRICA à BMCE Euroservices au titre des dépôts non rémunérés et des transferts de fonds. Montants comptabilisés : 1.5 Contrat de partenariat entre BMCE Capital Gestion et BANK OF AFRICA Personnes concernées : Madame Myriem Bouazzaoui est Administratrice Directrice Générale de BMCE Capital Gestion et Administratrice de BANK OF AFRICA. La conventiona pour objet la fixation par BMCE Capital Gestion et BANK OF AFRICA des modalités de rciale est de 2 mois. Montants comptabilisés : Au titre de cette convention, Bank of Africa S.A. a enregistré une charge de 59 KMAD couverte par un produit équivalent reversé par BMCE Capital Gestion. 1.6 Avenant à la convention de promotion et de commercial Personnes concernées : Madame Myriem Bouazzaoui est Administratrice Directrice Générale de BMCE Capital Gestion et Administratrice de BANK OF AFRICA. 2022. La durée de la conve Montants comptabilisés : Au titre de cette convention, Bank of Africa S.A. a enregistré une charge de 163 KMAD couverte par un produit équivalent reversé par BMCE Capital Gestion. BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 219 23, rue Brahim Lemtouni - Quartier Oasis 20410 - Casablanca - Maroc 2. CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS ET DONT L'EXECUTION S'EST POURSUIVIE DURANT L'EXERCICE 2.1. Convention de recouvrement des créances de BANK OF AFRICA par Salafin Personnes concernées Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI est Président du Conseil de Surveillance de Salafin et Administrateur Directeur Général Délégué de BANK OF AFRICA ; Conseil de Surveillance de Salafin et également Directeurs Généraux Délégués de BANK OF AFRICA. Modalités essentielles Cette convention a pour objet de définir les modalités ainsi que les conditions selon lesquelles BANK OF AFRICA créances telle que définie dans le contrat et dans le respect de la réglementation en vigueur. convention et les dossiers identifiés comme sensibles seront gérés par la Banque. La convention, conclue le 1er janvier 2021, couvre une durée déterminée du 1er janvier au 30 juin 2021. it être prorogée pour des périodes de 3 mois. Montants comptabilisés : 23, rue Brahim Lemtouni - Quartier Oasis 20410 - Casablanca - Maroc 2.3. Conventions avec BMCE Cash Personnes concernées : Monsieur Mounir CHRAIBI, Directeur Général Délégué de BANK OF AFRICA, est également Président du Conseil de Surveillance de Damane Cash ; Monsieur Omar TAZI, Directeur Général Délégué de BANK OF AFRICA, est également Membre du Conseil de Surveillance de Damane Cash. Cession de bail Agence Mohamed Sedki BANK OF AFRICA un prix forfaitaire de 2 500 KDH TTC intégrant toutes les charges. La cession prend effet à la date de la signature du contrat, le 22 février 2021. Sous-location Agence Hay Masjid BANK OF AFRICA Modalités essentielles : BANK OF AFRICA cède en sous-location à BMCE Cash un local commercial sis à Casablanca, avenue 2 mars, -de- La convention est alignée sur la durée du Contrat de bail, à compter du 24 Novembre 2020, moyennant un loyer mensuel forfaitaire de 1 550 DH TTC comprenant toutes les charges. La convention a été signée le 15 septembre 2021. Avenant à la convention n° 2.43, le point 3. 2.2. Convention cadre avec BTI BANK trimestre en cours. er et au plus tard le 10 du premier mois du Personnes concernées : Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Administrateur Directeur Général Délégué de BANK OF AFRICA, est également Vice- ; Messieurs Driss BENJELLOUN, Mounir CHRAIBI et Khalid LAABI, Directeurs Généraux Délégués de Modalités essentielles : Dans le cadre de la politique de synergie intragroupe, un projet de convention a été élaboré ayant pour objet de la Maison- de prescripteur auprès de ses clients et prospects à la recherche de produits et services participatifs offerts par la filiale participative BTI Bank. merciale, clientèle identifiée pour les produits participatifs sans interférences dans le processus de contractualisation. tarifaire établie selon le marché (entreprises ou part-pro), la catégorie (financement ou dépôt) et le bénéficiaire Montants comptabilisés : . 220 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA Montants comptabilisés : . 2.4. Mandat spécial et temporaire Personnes concernées : Monsieur Othman BENJELLOUN est Président Directeur Générale de BANK OF AFRICA ; Monsieur Mohamed KABBAJ est Administrateur Indépendant de BANK OF AFRICA. Modalités essentielles : Conformément à la Loi sur la Société Anonyme dans son article 55, une mission spéciale et temporaire a été confié à M. Mohamed Kabbaj, en sa qualité d'Administrateur Indépendant, dans le cadre du Comité Strategy Task Force STF- Aux termes du mandat qui lui est confié, M. Mohamed Kabbaj s'assurera que le Comité STF puisse remplir, dans les meilleures conditions, les missions qui lui sont assignées de même qu'il supervisera les travaux de l'équipe dédiée mise en place pour apporter son appui à ce Comité. Il sera alloué une rémunération annuelle de 1 million de DH. Cette convention a été signée le 20 novembre 2021. Montants comptabilisés : Au titre de cette convention, Bank of Africa S.A. a enregistré une charge de 1.429 KMAD BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 221 23, rue Brahim Lemtouni - Quartier Oasis 20410 - Casablanca - Maroc 2.5. Conventions relatives à la Titrisation des créances hypothécaires Personnes concernées : Monsieur Brahim BENJELLOUN TOUIMI est Président du Conseil de Surveillance de BMCE Capital et Administrateur Directeur Général de Bank of Africa S.A. ; Monsieur Zouheir BENSAID est Membre du Conseil de Surveillance de BMCE Capital et Administrateur de Bank of Africa S.A. ; Monsieur Driss BENJELLOUN est Membre du Conseil de Surveillance de BMCE Capital et Directeur Général Délégué de Bank of Africa S.A. ; Général Délégué de Bank of Africa S.A. Modalités essentielles : Ces BMCE Capital Titrisation. Pour ce faire, BMCE Capital Titrisation a constitué un fonds de titrisation destiné à acquérir des créances hypothécaires auprès de BANK OF AFRICA. Dans ce cadre, les conventions, listées ci-après, définissent les termes et les conditions de la cession des créances hypothécaires : Convention de cession de créances, signée le 6 août 2021 Convention de compte de recouvrement, signée le 6 août 2021 Convention de comptes du fonds, signée le 6 août 2021 Convention de dépositaire, signée le 12 juillet 2021 Convention de placement, signée le 14 juillet 2021 Convention de recouvrement, signée le 6 août 2021 Convention de souscription de parts résiduelles, signée le 12 juillet 2021 Convention de ligne de liquidité, signée le 6 août 2021 Montants comptabilisés : . 2.6. Convention de prestations de recouvrement ENTRE BANK OF AFRICA ET RM EXPERTS 23, rue Brahim Lemtouni - Quartier Oasis 20410 - Casablanca - Maroc Montants comptabilisés : Au titre de cette convention, Bank of Africa S.A. a enregistré en 2022, une charge de 35.035 K.MAD. 2.7. Personnes concernées : Monsieur Zouheir BENSAID, Administrateur de BANK OF AFRICA S.A. et également Administrateur à « Monsieur Hicham EL AMRANI, Administrateur de BANK OF AFRICA S.A. et également Administrateur à « Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Administrateur Directeur Général Exécutif Groupe de BANK OF Monsieur Mounir CHRAIBI, Directeur Général Délégué à BANK OF AFRICA S.A. et également Administrateur Modalités essentielles : VI, des plateaux bureaux sur 13 étages et une agence bancaire au rez-de-chaussée et ce, pour un montant global estimé de 1.444 MMAD TTC. Montants comptabilisés : 2.8. Avenant au mandat de gestion conclu avec Maroc Factoring Personnes concernées : Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Administrateur Directeur Général Délégué de BANK OF AFRICA, est également Président du Conseil de Surveillance de Maroc Factoring ; Monsieur Driss BENJELLOUN, Directeur Général Délégué de BANK OF AFRICA, est également Membre du Conseil de Surveillance de Maroc Factoring ; Personnes concernées : 2022. du Conseil de Surveillance de Maroc Factoring. Monsieur Omar TAZI, Directeur Général Délégué de BANK OF AFRICA, est également Membre du Conseil de Surveillance de Maroc Factoring ; Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Administrateur Directeur Général Délégué de Bank of Africa S.A., est Administrateur de RM EXPERTS ; Général de RM EXPERTS ; Monsieur Khalid LAABI, Directeur Général Délégué de Bank of Africa S.A., est Administrateur de RM Experts. Modalités essentielles : Dans le cadre du changement de Gouvernance survenu en juin 2019 au sein de RM Experts, une convention a été conclue afin de définir les conditions et modalités selon lesquelles : (i) BANK OF AFRICA confie à RM EXPERTS un mandat de gestion de recouvrement de ses créances en souffrance auprès de sa clientèle aussi bien par voie amiable, judiciaire ou toutes autres procédures utiles des créances confiées et (ii) RM EXPERTS assiste BANK OF AFRIC créances en souffrance détenues sur sa clientèle. Cette convention, signée le 30 avril 2021, couvre les coûts constatés par RM Experts sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 dans le cadre de ses activités de recouvrement pour le compte de BANK OF AFRICA. Ladite convention expire le 31 décembre 2021 et reconduite en 2022. 222 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA Monsieur Khalid LAABI, Directeur Général Délégué de BANK OF AFRICA, est également Membre du Conseil de Surveillance de Maroc Factoring. Modalités essentielles : actoring à tous les outils de gestion qui lui seront -étude des dossiers de factoring qui lui sont confiés, (ii) lui communiquer tous les modèles de contrats et actes de garantie utilisés par BMCE Bank dans le cadre des lignes de factoring, (iii) répondre à Maroc Factoring, dans des délais raisonnables, à toutes les consultations intervenant dans le cadre des dossiers de factoring notamment juridiques. Montants comptabilisés : la rémunération versée par Bank of Africa S.A. à Maroc Factoring (Cf. 2.17). BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 223 23, rue Brahim Lemtouni - Quartier Oasis 20410 - Casablanca - Maroc 2.9. Convention de dépôt en compte à vue auprès de BTI BANK Personnes concernées : Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Administrateur Directeur Général Délégué de Bank of Africa, est également Vice- Messieurs Driss BENJELLOUN, Mounir CHRAIBI et Khalid LAABI, Directeurs Généraux Délégués de Bank of Africa, sont également Administrateurs de Bti Bank. Modalités essentielles : Afin de remédier aux problématiques de liquidité que connait Bti Bank, au même titre que les autres banques t non rémunéré- parité avec le partenaire Al Baraka Group - ABG. Montants comptabilisés : . 2.10. Personnes concernées : Monsieur Othman BENJELLOUN est Président du Conseil de Surveillance de RMA, Président Directeur Général de FinanceCom et également Président Directeur Général de Bank of Africa S.A ; Monsieur Zouheir BENSAID est Administrateur Directeur Général de RMA, Administrateur de FinanceCom et Administrateur de Bank of Africa S.A. ; M. Hicham EL AMRANI, Directeur Général Délégué de FinanceCom, Administrateur de RMA et Administrateur de Bank of Africa S.A. ; Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI est Administrateur de RMA et Administrateur Directeur Général Délégué de Bank of Africa S.A. Modalités essentielles : signé avec CDC Group. les pratiques existantes en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE) et de Business Integrity conformes aux standards intervention dans les décisions stratégiques, opérationnelles ou de gestion au quotidien de Bank of Africa S.A. influencer les décisions de Bank of Africa S.A., (ii) de droit de véto au profit de CDC, (iii) de règles de quorum ou vente de droits de vote attachés aux actions Bank of Africa S.A. De même, aucune obligation de résultat ne pèse Montants comptabilisés : . 224 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA 23, rue Brahim Lemtouni - Quartier Oasis 20410 - Casablanca - Maroc 2.11. Marocaine de Banque Personnes concernées : Monsieur Othman BENJELLOUN, Président Directeur Général de Bank of Africa S.A., est également Monsieur Zouheir BENSAID, Administrateur de Bank of Africa S.A., est également Administrateur de Monsieur Hicham EL AMRANI, Administrateur de Bank of Africa S.A., est également Administrateur de Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Administrateur Directeur Général Délégué de Bank of Africa Monsieur Mounir CHRAIBI, Directeur Général Délégué de Bank of Africa S.A., est également Modalités essentielles : au prBank of Africa S.A. Les commissions sont annuelles et sont à la charg Le montant du gage en numéraire constitué par la Caution au profit de la SGMB doit à tout moment couvrir la lettre de garantie au titre de laquelle le paiement a été effectué, et ce en principal, commissions, frais et accessoires. Le Contrat est conclu pour une durée ferme de 4 ans à compter de la date de sa signature par les Parties. Montants comptabilisés : Au titre de cette convention, Bank of Africa S.A. a enregistré en 2022 un produit de 1.505 KMAD. 2.12. Prêt subordonné entre Bank of Africa S.A. et BMCE BANK INTERNATIONAL Personnes concernées : Monsieur Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Administrateur de BMCE BANK INTERNATIONAL Plc, est également Administrateur Directeur Général Délégué de Bank of Africa S.A. ; Monsieur Mohammed AGOUMI, Administrateur de BMCE BANK INTERNATIONAL Plc, est également Directeur Général Délégué de Bank of Africa S.A. Contrat de prêt subordonné entre BANK OF AFRICA S.A. et BMCE BANK INTERNATIONAL (BBI) Conclue le 30 mai 2010, cette convention prévoit la mise à disposition par BANK OF AFRICA S.A. au profit de fixe annuel de 4 % au titre de fonds propres complémentaires de second niveau. Avenant au contrat de prêt subordonné entre BANK OF AFRICA S.A. et BMCE BANK INTERNATIONAL (BBI) travers cet avenant conclu en mai 2019, il a été convenu une lieu du treizième. 