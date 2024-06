PRATIQUES RESPONSABLES POUR UN IMPACT POSITIF

Face au terrible séisme qui a frappé la région d'al Haouz au Maroc le 8 septembre 2023, le Groupe BANK OF AFRICA s'est mobilisé afin de soutenir les victimes des zones sinistrées dans le cadre du dispositif instruit par Sa Majesté, le roi Mohammedvi. ainsi, la Banque a contribué au Fonds Spécial pour la gestion des effets du séisme, créé sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammedvi, et a assuré la collecte de dons via l'ensemble de ses points physiques et ses canaux digitaux, outre l'organisation des campagnes de Don de sang.

Actualisation, en 2023, de la Stratégie de Durabilité ESG du Groupe dans une nouvelle version en cinq engagements, adossés aux objectifs du développement durable et pilotables par filiale et par pays : 1. intégration proactive de la durabilité à la Gouvernance du Groupe et au pilotage de ses performances, 2. offres et services innovants pour la résilience au changement climatique et la transition environnementale, 3. confiance dans le capital humain et création de valeur avec les talents du Groupe, 4. confiance, satisfaction des clients et croissance des parts de marché, 5. acteur du développement humain et territorial.

positionnement de BANK OF AFRICA en 2024 en tant que 1ère société cotée au Maroc par l'agence « lSeG data & analytics », filiale de la Bourse de londres, en partenariat avec la Bourse de casablanca, à l'issue de l'évaluation rigoureuse d'une dizaine de thématiques répondant aux critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, ESG. le score obtenu par la Banque est de 73 sur 100, la plaçant dans le Top 10% mondial de l'univers de 11 759 sociétés notées de par le monde tous secteurs confondus.

reconnaissance du leadership en matière de Responsabilité Sociale et de Durabilité de BanK oF aFrica dans la catégorie « Financial Services Sector » de la région Mena lors du 16ème cycle des « arabia cSr awards » pour la 10ème année consécutive.

lancement par le Groupe BanK oF aFrica de la « Chaire Panafricaine de Durabilité et Finance à Impact », confirmant son rôle de leader au Maroc et en Afrique dans le domaine du développement durable et de la finance à impact. cette initiative novatrice réunit un ensemble de partenaires d'enseignement et de recherche au Maroc, dont l'université cadi ayyad de Marrakech, l'université euro-Méditerranéenne de Fès, l'université Hassan ii de casablanca, l'école Hassania des travaux publics, l'université ibn Zohr d'agadir et le Groupe iScae.

organisation de tournées régionales dédiées à la décarbonation - casablanca et tanger -, dans le sillage de la signature en 2022 de deux conventions avec l'Agence Marocaine d'Efficacité Energétique - AMEE - et le Cluster EnR pour contribuer à la décarbonation de l'économie et à la mise en œuvre de la stratégie bas carbone adoptée par le Maroc.

augmentation du taux de détention des comptes bancaires par des femmes, passant de 35% en 2022 à 41% en 2023,soulignant les progrès entrepris en faveur de l'autonomisation, l'inclusion financière des femmes et leur participation croissante à l'économie.

lancement par BanK oF aFrica de la carte « SolidaritY » en partenariat avec l'Association de Solidarité Féminine - ASF - dans le cadre de son engagement continu en faveur des droits des femmes. cette initiative vise à apporter un soutien financier à l'association ASFà travers le versement d'une partie des redevances et commissions perçues de la commercialisation de cette nouvelle carte bancaire.

participation de BanK oF aFrica à la campagne des #16jours d'activisme contre les violences fondées sur le genre. l'objectif est de sensibiliser et de mobiliser la société pour lutter contre ces violences, tout en plaidant pour des changements culturels et légaux en faveur de l'égalité des sexes.

lancement par BMce capital de « cap'Women », un programme d'innovation collaborative entièrement dédié aux femmes pour accompagner ses collaboratrices dans leur démarche de création de solutions digitales à forte valeur ajoutée et de contribution majeure à la stratégie digitale globale du Groupe.

participation de BMce capital conseil à la 2ème édition de la caravane régionale durable organisée par le Cluster EnR et réunissant plus d'une centaine d'acteurs industriels et financiers pour la mise en valeur des principales opportunités et potentiels d'investissement dans les filières vertes afin de les accompagner dans leurs projets.

ENGAGEMENT RENFORCÉ ENVERS LE PROGRÈS SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE

désignation de dr. leila Mezian Benjelloun, présidente de la Fondation BMce Bank,

Femme de la Méditerranée » par le Gouvernement Régional d'Andalousie, en partenariat avec la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, pour son engagement pour la conservation et la promotion de l'histoire, du patrimoine, de la langue, de la culture et de l'éducation en Méditerranée; la collaboration inter-méditerranéenne et le soutien aux secteurs les plus défavorisés, y compris les femmes et filles des zones rurales.

Signature d'une convention entre la Fondation BMCE Bank pour l'Education et l'Environnement et la Fondation ProFuturo, visant le développement de l'éducation

numérique pour la promotion du développement social et économique au Maroc.

