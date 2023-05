Jours : Heures : Minutes : Secondes Bank of Africa : Rapport d'Audit sur les états financiers consolidés 2022 18/05/2023 | 13:09 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMPTES CONSOLIDÉS 128 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 129 COMPTES CONSOLIDÉS 23, rue Brahim Lemtouni - Quartier Oasis 20410 - Casablanca - Maroc Aux Actionnaires de Groupe BANK OF AFRICA -BMCE GROUP 140 Avenue Hassan II, Casablanca RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022 Opinion avec réserve Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés ci-joints de BANK OF AFRICA et de ses filiales (le groupe) qui comprennent l état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2022, ainsi que consolidé du résultat global, l'état consolidé des variations des capitaux propres et le tableau consolidé des flux de ette date, ainsi que les notes annexes, y compris un résumé des principales méthodes comptables. Ces états financiers consolidés font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de KMAD 31.841.759, dont un bénéfice net consolidé de KMAD 3.540.174. Sous réserve d dans la section « Fondement de l » de notre rapport, nous certifions que les états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière consolidée du groupe au 31 décembre 2022, ainsi que de sa performance financière consolidée et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS). inion avec réserve s hors exploitation, acquis par voie de dations, pour un montant total de 5 milliards de dirhams au 31 décembre 2022. En application des dispositions réglementaires en vigueur, il ressort un montant de 1 milliard de dirhams présentant des incertitudes liées à la valeur de réalisation. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de à l égard de l audit des états financiers consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants du groupe conformément aux règles de des états financiers consolidés au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve. Les questions clés de notre jugement professionnel, ont été les plus importantes audit des états financiers consolidés de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers consolidés pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous mons pas une opinion distincte sur ces questions. Outre le point décrit dans déterminé que les points décrits ci-après constituent des points clés de oivent être communiqués dans notre rapport : Risque identifié Notre réponse d Evaluation du risque de crédit sur les crédits à la clientèle Les crédits à la clientèle exposent le groupe à Nous avons pris connaissance du dispositif de un risque de pertes potentielles si les clients ou contrôle interne du groupe et testé les contrôles les contreparties s avèrent dans l incapacité clés d honorer leurs engagements financiers. es pertes attendues. Nous avons concentré nos travaux sur les Des provisions destinées à couvrir ce risque encours et/ou portefeuilles de prêts à la clientèle sont constituées par le groupe. Ces les plus significatifs et notamment sur les dépréciations sont déterminées selon les financements accordés aux entreprises dans des dispositions de la norme IFRS 9 Instruments secteurs sensibles. financiers et le principe des pertes de crédit attendues. Sur les aspects de dépréciation, nos travaux - Etudier la conformité à la norme IFRS 9 - les portefeuilles de prêts à la clientèle requiert Instruments financiers des principes mis en ement notamment pour : e groupe ; - Déterminer les critères de classement des - Prendre connaissance du dispositif de encours en buckets 1, 2 et 3 ; gouvernance et des contrôles clés mis en - Estimer le montant des pertes attendues place au niveau du groupe ; en fonction des différentes buckets; - Conduire des tests sur une sélection de - Etablir des projections macro- modèles mis e ; économiques qui sont intégrées à la fois - Analyser les principaux paramètres et dans les critères de dégradation et dans la règles retenus par le groupe pour la mesure des pertes attendues. classification des encours au 31 décembre 2022 (buckets 1, 2 et 3) ; Les informations concernant notamment la - Tester le calcul des pertes attendues sur reconnaissance et les modal une sélection de crédits en buckets 1 et 2 ; pertes de crédit attendues sont principalement - Tester les principales hypothèses retenues détaillées dans le résumé des principales pour l mation de dépréciations relatives méthodes comptables des notes annexes. à des crédits classés en bucket 3. 3 130 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 131 COMPTES CONSOLIDÉS Au 31 décembre 2022, l total brut des prêts à la clientèle exposés au risque de crédit MMAD 227.298; le montant total des dépréciations y afférentes lève à MMAD 17.828. Nous avons considéré du risque de crédit et l valuation des dépréciations et provisions constituaient un point clé de l udit, co mportance du montant de ces actifs dans les comptes du groupe (ii) et du fait que ces éléments font appel au jugement et aux estimations de la direction. Evaluation du goodwill Au 31 décembre 2022, le goodwill est inscrit examen dans les états financiers consolidés pour une des évaluations déroulées dans le cadre de valeur nette comptable de MMAD 1.032, soit ciation de la valeur des Goodwill inscrits 3,2% des capitaux propres consolidés du groupe. Ces actifs incorporels ne sont pas Nos procédures ont ét te de valeur et principales hypothèses retenues dans les au minimum une fois par an à la clôture de trav xercice, tel que mentionné dans le résumé concerne : des principales méthodes comptables des notes Les projections futures en se basant sur les annexes. réalisations historiques, l économique et la cohérence de ces Comme indiqué dans comptes éléments avec les hypothèses de consolidés, le test de dépréciation annuel se croissance retenues ; fonde sur la valeur recouvrable de chaque L retenus et née sur la base de approuvés par les organes de direction. prévisions de flux de trésorerie nets futurs actualisés, nécessita tion d hèses, estimations ou jugements. comme du goodwill dit, compte tenu de ctifs dans les états e financiers consolidés du groupe et des jugements de la direction et des incertitudes dans la détermination des hypothèses de flux de trésorerie, notamment la probabilité de réalisation des prévisions retenues par la direction. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à légard des états financiers consolidés La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états financiers consolidés est à la diruer la capacité du groupe à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la iquer le xploitation, sauf si la ention de liquider le groupe ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne e. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus groupe. Responsabilités d à légard de les états financiers consolidés tenir es états financiers consolidés pris dans leur ensemble sont ex s significatives, que celles-ci résultent de fraudes e délivrer un rapport d raisonnable correspond à un niveau éalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de et elles sont considérées comme si est r à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux- ci. Dans le cadre ent aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve dit critique tout au long de cet audit. En outre : nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes urs, concevons et me uvre des proc ponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-d ignificative résultant fraude est plus élevé que celui alie signific e erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne perti fin de t appropriées aux circonsta er une acité du contrôle interne du groupe; nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ; nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de llisation par la direction du principe comptable de cont n et, selon les éléments probants obtenus ative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploitation. 132 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 133 COMPTES CONSOLIDÉS Si nous concluons à icati des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pa mer une opinion modifiée. Nos conclusions a date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le groupe à cesser son exploitation ; nous évaluons la présentation nu des états financiers consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents nière propre à donner une image fidèle. nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations financières des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervi Nous as Nous communiquons aux responsables de la gouvernance noalendrier prévus des travaux tatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. Casablanca, le 28 avril 2023 Les commissaires aux Comptes FIDAROC GRANT THORNTON Faïçal MEKOUAR Associé 134 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 135 COMPTES CONSOLIDÉS I. BILAN CONSOLIDE, COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDE, ETAT DU RÉSULTAT NET, VARIATION DES CAPITAUX PROPRES ET TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE ET RÉSUMÉ DES NORMES COMPTABLES 1.1. BILAN CONSOLIDE ACTIF IFRS Note déc.-22 déc.-21 Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 4.1 18 425 856 19 737 051 Actifs financiers à la juste valeur par résultat - - - Actifs financiers détenus à des fins de transactions 4.2 42 305 151 35 604 594 - Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 4.2 1 555 980 807 037 Instruments dérivés de couverture - - Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres - - - Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables 4.3 553 274 1 708 897 - Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non 4.3 5 575 246 4 969 163 recyclables Titres au coût amorti 4.4 51 299 202 38 926 888 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés, au coût amorti 4.5 26 324 021 21 001 481 Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 4.5 209 469 232 197 020 207 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux - - Placements des acitivités d'assurance - - Actif d'impôt exigible 4.8 1 290 422 981 203 Actif d'impôt différé 4.8 2 443 684 2 466 604 Comptes de régularisation et autres actifs 4.9 8 377 263 6 497 978 Actifs non courants destinés à être cédés - - Participations dans les entreprises mises en équivalence 4.10 1 215 549 1 003 557 Immeubles de placement 4.11 3 434 112 3 560 318 Immobilisations corporelles 4.11 8 560 774 8 517 859 Immobilisations incorporelles 4.11 1 292 679 1 222 904 Ecart d'acquisition 4.12 1 032 114 1 032 114 TOTAL ACTIF IFRS 383 154 559 345 057 854 (en milliers de DH) PASSIF IFRS Note déc.-22 déc.-21 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux Passifs financiers à la juste valeur par résultat - Passifs financiers détenus à des fins de transactions - - - Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option - - Instruments dérivés de couverture Titres de créance émis 4.7 9 167 945 11 828 034 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 4.5 65 731 476 60 283 987 Dettes envers la clientèle 4.6 246 179 646 218 973 241 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux - - Passif d'impôt courant 4.8 1 551 727 1 357 479 Passif d'impôt différé 4.8 1 179 479 1 187 570 Comptes de régularisation et autres passifs 4.9 13 942 922 9 717 696 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés - - Passifs relatifs aux contrats des activités d'assurance - - Provisions pour risques et charges 4.13 1 458 938 1 613 520 Subventions - fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie - - Dettes subordonnées 4.6 12 100 668 10 597 210 TOTAL DETTES 351 312 800 315 558 737 Capitaux propres Capital et réservers liées 19 975 690 19 292 416 Réserves consolidées - - - Part du groupe 2 253 001 1 920 836 - Part des minoritaires 4 878 592 4 357 111 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres - - - Part du groupe 671 763 587 204 - Part des minoritaires 522 540 492 175 Résultat de l'exercice - - - Part du groupe 2 304 613 2 007 213 - Part des minoritaires 1 235 561 842 162 TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 31 841 759 29 499 117 TOTAL PASSIF IFRS 383 154 559 345 057 854 (en milliers de DH) 1.2. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ Compte de Résultat IFRS Note déc.-22 déc.-21 Intérêts et produits assimilés 16 863 155 15 633 205 Intérêts et charges assimilées -4 940 870 -4 723 235 Marge d'intérêt 2.1 11 922 285 10 909 970 Commissions perçues 4 323 156 3 270 301 Commissions servies -1 026 342 -482 732 MARGE SUR COMMISSIONS 2.2 3 296 814 2 787 569 Gains ou pertes nets résultant des couvertures de position nette - - Gains ou pertes nets sur instruments à la juste valeurs par résultat 2.3 -172 119 295 267 Gains ou pertes nettes sur actifs/passifs de transactions -281 121 201 082 Gains ou pertes nettes sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat 109 002 94 185 Gains ou pertes nets des instruments financiers à la JV par capitaux propres 2.4 201 412 206 498 Gains ou pertes nettes sur instruments de dettes comptabilisés en CP recyclables Rémunérations des instruments de capitaux propres comptabilisés en CP non recyclables 201 412 206 498 Gains ou pertes résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti Gains ou pertes résultant du reclassement d'actifs financiers au coût amorti en actifs fiancier à la juste valeur par résultat Gains ou pertes résultant du reclassement d'actifs financiers par CP en actifs financier à la juste valeur par résultat Produit net des activités d'assurance Produit net des autres activités 2.5 1 073 630 1 007 557 Charges des autres activités 2.5 -697 614 -599 779 Produit net bancaire 15 624 409 14 607 082 Charges générales d'exploitation 2.6 -7 318 762 -6 908 034 Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 2.6 -962 165 -1 048 117 Résultat Brut d'exploitation 7 343 481 6 650 932 Coût du risque 2,7 -2 646 347 -2 924 731 Résultat d'exploitation 4 697 135 3 726 201 Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 142 334 84 710 Gains ou pertes nets sur autres actifs 2,8 30 841 23 920 Variations de valeur des écarts d'acquisition - Résultat avant impôt 4 870 310 3 834 831 Impôt sur les résultats 2.9 -1 330 135 -985 455 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou encore en cession Résultat net 3 540 174 2 849 376 Résultat Hors-groupe 1 235 561 842 162 Résultat net - Part du groupe 2 304 613 2 007 214 (en milliers de DH) 136 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 137 Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Bank of Africa published this content on 18 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 May 2023 11:08:03 UTC.

© Publicnow 2023 Toute l'actualité sur BANK OF AFRICA 13:19 Bank Of Africa : Rapport Général des commissaires aux comptes 2022 PU 13:19 Bank Of Africa : Rapport Spécial des commissaires aux comptes 2022 PU 13:09 Bank Of Africa : Rapport de gestion 2022 PU 13:09 Bank Of Africa : Rapport d'Audit sur les états financiers consolidés 2022 PU 18/04 BANK OF AFRICA : Assemblée générale ordinaire CO 14/04 Boa : CP_Avis de convocation à l'AG des obligataires du 16 mai 2023 PU 14/04 Bank Of Africa : BOA - Avis de convocation à l'AG des obligataires du 16 mai 2023 PU 14/04 Bank Of Africa : Avis de convocation PU 14/04 Bank of Africa annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 CI 28/03 Bank Of Africa : États Financiers Consolidés et Notes Annexes 2022 PU