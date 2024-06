La trajectoire financière à l'horizon 2025 va refléter ainsi la contribution croissante des effets de l'ensemble des actions de restructuration multidimensionnelles menées aux termes du programme stratégique établi pour l'ho- rizon 2030. Il s'agit notamment, de l'amélioration du modèle commercial, la refonte des dispositifs d'Octroi et de post Octroi de crédit, la transformation digitale, l'innovation, le programme d'excellence opérationnelle et de dimensionnement des entités et structures et, enfin, l'intégration Groupe.

BANK OF AFRICA s'est dotée d'une vision 2030 : « Devenir un groupe panafricain présent dans +25 pays, créateur de valeur, leader en termes de Responsabilité Social et Environnementale, outil d'une finance à impact pour les échanges et les investissements dans le Continent et au service des Africains du monde ». Les objectifs majeurs de cette vision 2030 sont (i) l'amélioration des niveaux de rentabilité, solvabilité et liquidité dans une logique de centricité client et de rationalisation des coûts, (ii) le renforcement de l'intégration Groupe et des synergies et

Nous avons l'honneur de vous réunir en Assemblée Générale Ordinaire en application des statuts, et de la Loi 17 -95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée, et des articles 29 et suivants des Statuts BANK OF AFRICA, pour vous rendre compte de l'activité de BANK OF AFRICA au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

