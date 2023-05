Jours : Heures : Minutes : Secondes Bank of Africa : Rapport de gestion 2022 18/05/2023 | 13:09 Envoyer par e-mail :

RAPPORT DE GESTION 108 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 109 RAPPORT DE GESTION RAPPORT DE GESTION PROJET DE RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Mesdames, Messieurs et Chers Actionnaires, Nous avons l'honneur de vous réunir en Assemblée Générale Mixte en application des statuts, et de la Loi 17 -95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée, et des articles 29 et suivants des Statuts BANK OF AFRICA, pour vous rendre compte de l'activité de BANK OF AFRICA au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice, et de même que soumettre à votre approbation une augmentation de capital par incorporation de réserves donnant lieu à l'attribution d'actions gratuites. Ces comptes sont joints au présent rapport. De plus, les Fonds Propres du Groupe se sont renforcés en 2022 par l'émission d'une dette subordonnée au premier semestre de 1 Milliards DH, et par une émission réussie en AT1 de 500 Millions DH au 2ème semestre avec clause d'absorption des pertes, soutenant ainsi le niveau du Tier 1. L'encours des crédits consolidés progresse de 6,3%, passant de 197 Milliards DH en décembre 2021 à 209 Milliards DH en 2022 -hors Resales à la clientèle, les créances sur la clientèle augmentent de 7,4%-. Les dépôts de la clientèle affichent une hausse de 12,4% sur la même période, s'établissant à 246 Milliards DH contre 219 Milliards DH en décembre 2021. Par rapport aux réalisations financières consolidées, le Produit Net Bancaire s'élève à 15,6 Milliards DH en décembre 2022, en progression de 7% par rapport à l'année dernière. RESULTATS ET CONTRIBUTIONS DES ACTIVITES DE BANK OF AFRICA SA En 2022, le Total Bilan de la Banque s'inscrit en hausse de près de 9% à 247 Milliards DH contre 227 Milliards DH à fin 2021. Total bilan en Milliards DH 247 227 +9% 2021 2022 Structure du PNB en Millions DH -31% Autres produits nets (*) 590 409 Résultat des 941 -43% 535 opérations de 1 1161 marché 1 042 Marge sur commissions Marge d'intérêts +11% 4 334 +4% 4 525 (*) Autres revenus bancaires soit les dividendes nets des charges du fonds de garantie 2021 2022 Les convocations prescrites par la Loi ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur sont tenus à la disposition des actionnaires dans les délais impartis. RESULTATS ET INDICATEURS BILANTIELS CONSOLIDES REALISATIONS FINANCIERES DU GROUPE BANK OF AFRICA Au 31 décembre 2022, le Total Bilan du Groupe BANK OF AFRICA s'élève, à 383 Milliards DH, en croissance de 11% par rapport à fin décembre 2021. Les Capitaux Propres Part du Groupe atteignent, pour leur part, 25,2 Milliards DH, en hausse de 6% par rapport à décembre 2021. Le Résultat Brut d'Exploitation ressort, pour sa part, 7,3 Milliards DH, en hausse de 10,4% par rapport

2021. Le coût du risque s'établit à 2,6 Milliards DH contre 2,9 Milliards DH l'année dernière, en baisse de 9,5% dans un contexte où le coût du risque en 2021 avait été impacté par la détérioration du rating du Burkina Faso ayant nécessité un effort significatif en matière de provisionnement IFRS. Le Résultat Net Part du Groupe - RNPG - ressort ainsi à 2 305 Millions DH en décembre 2022, en hausse de +15% par rapport à décembre 2021. Enfin, le Résultat du Groupe s'élève à 3 540 Millions DH, en progression de +24% par rapport à la même période en 2021. Le PNB de la Banque, retraité des dividendes exceptionnels des filiales européennes en 2021, ressort au même niveau que l'année dernière à 6 630 Millions DH en 2022, suite à l'effet combiné de : La hausse de la marge d'intérêt de +4% par rapport à fin 2021 tirée principalement par : PNB en Millions DH 6 907 6 630 6 607(*) -4% 2021 2022 Les charges générales d'exploitation sont contenues 3 700 Millions DH à fin 2022, soit +1% grâce à la maitrise desdites charges qui ressortent à un niveau comparable à celui de l'année dernière, malgré les pressions inflationnistes sur les coûts. Charges Générales d'Exploitation en Millions DH 3 649 3 700 +1% 2021 2022 +0% Variation retraitée des dividendes exceptionnels des filiales européenne en 2021 l'évolution des encours moyens des crédits de +3% essentiellement sur les crédits à court terme destinés aux entreprises et (ii) la progression des encours des dépôts de près de 5% portée principalement par la hausse des dépôts moyens non rémunérés de +9%, ayant permis la poursuite de l'optimisation du coût des ressources. La croissance soutenue des commissions de +11% suite à la reprise des activités à l'international (change manuel, commerce extérieur, monétique, …).

La baisse de la valorisation des actifs de placement en raison de la baisse du marché boursier de -20% et de l'augmentation du taux directeur de 100pbs, impactant la courbe des taux des BDT dont la hausse a atteint +200 Pbs.

-20% et de l'augmentation du taux directeur de 100pbs, impactant la courbe des taux des dont la hausse a atteint +200 Pbs. Le recul des dividendes de -24% suite aux dividendes exceptionnels versés par les filiales européennes en 2021 (300 Millions DH). Le coefficient d'exploitation se situe à 55,8% en 2022 contre un coefficient d'exploitation retraité à 55,2% à fin 2021. Le Résultat Brut d'Exploitation croît de +1% pour atteindre 3 257 Millions DH à fin 2022. Résultat Brut d'Exploitation en Millions DH 3 232 3 257 +1% 2021 2022 110 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 111 RAPPORT DE GESTION Le Coût du Risque Global affiche 1 184 Millions DH fin 2022 contre 1 105 Millions DH à fin 2021, soit +7%, tenant compte d'un coût du risque à la clientèle de 956 Millions DH Brut contre 928 Millions DH en 2021, représentant un coût du risque en % de 0,8% par rapport aux encours crédits, au même titre que l'année dernière. Coût du risque global en Millions DH 1 105 1184 +7% 2021 2022 Le Résultat Net de BANK OF AFRICA S.A ressort à 1 525 Millions DH à fin 2022 contre 1 501 Millions DH fin 2021, en hausse de +2%.

Résultat Net en Millions DH part des dépôts non rémunérés s'améliore, représentant 66% du total des ressources à fin 2022 contre 63% à fin 2021. Ressources en Millions DH 1 935 1 565 -19,1% 8 035 6 401 Emprunts financiers -20,3% Extérieur Titres de créances émis Dépôts clientèle 139 292 148 465 +6,6% 2021 2022 Les comptes à vue créditeurs s'inscrivent en hausse de +10,4% à 97 Milliards DH à fin 2022, bénéficiant, d'une part, de la hausse des encours comptes chèques de +8,3% soit +5,2 Milliards DH à 68 Milliards DH fin 2022 et, d'autre part, de la progression des comptes courants de +15,4%, soit +4 Milliards DH à 30 Milliards DH. Les dépôts à terme s'établissent à 18 Milliards DH à fin 2022 contre 19 Milliards DH à fin 2021, un recul volontaire en ligne avec la tendance baissière constatée au niveau du secteur (-3,2%). La part de marché des dépôts à terme s'élève à 13,69% à fin 2022 soit au même niveau qu'à fin 2021. Dépôts à terme en Millions DH 18 883 18 288 -3,2% 2021 2022 Créances sur la clientèle(*) Les créances à la clientèle y compris les sociétés de financement poursuivent leur dynamique de croissance avec une évolution de +4% pour s'établir 127 Milliards DH à fin 2022 contre 122 Milliards DH en

2021. Cette progression est stimulée principalement par les crédits court terme destinés aux entreprises. Créances sur la clientèle en Millions DH Crédits aux Entreprises en Millions DH 54 919 57 432 +4,6% 2021 2022 Les crédits aux particuliers augmentent de +1,2%, à près de 40 Milliards DH à fin 2022, sous l'effet combiné de la progression des crédits à la consommation de +3,3% et de l'évolution des crédits immobiliers aux particuliers de +0,8%. La part de marché des crédits aux particuliers ressort à 14,32%, en recul de -0,09p%. Crédits aux Particuliers en Millions DH 39 285 39 775 +1,2% 1 501 1 525 +2% 2021 2022 ÉLÉMENTS D'ACTIVITÉ DE LA BANQUE AU MAROC Ressources de la Banque En 2022, les ressources de la Banque augmentent de +4,7% à 156 Milliards DH à fin 2022, portées essentiellement par la hausse de +10,4% des dépôts non rémunérés entre 2021 et 2022. La part de marché des ressources ressort à 13,31% à fin 2022. Part de marché ressources des dépôts clientèle 13,30% 13,31% +0,01% 20212022 En termes de structure des ressources de la Banque, la Comptes à vue créditeurs en Millions DH 97 513 88 327 +10,4% 2021 2022 Partant, la part de marché des comptes à vue créditeurs s'améliore de +0,16p% à 12,76% à fin 2022 contre 12,60% à fin 2021. Les comptes sur carnets augmentent de +4,6% à 27 Milliards DH à fin 2022. La part de marché des comptes sur carnet passe de 14,92% à fin 2021 à 15,15% à fin 2022, soit en hausse de +0,23p%. Comptes d'épargne en Millions DH 27 072 25 882 +4,6% 2021 2022 127 104 122 262 +4% 2021 2022 En outre, la part de marché des crédits marque un fléchissement de -0,38p%, passant de 12,73% à fin 2021 à 12,35% à fin 2022. Part de marché des crédits 12,73% 12,35% -0,38% 20212022 Les crédits aux entreprises enregistrent une hausse de +4,6%, à 57 Milliards DH à fin 2022, soutenue principalement par le renforcement des crédits de trésorerie de +9,6% à fin 2022. La part de marché des crédits aux entreprises est en repli de -0,42p% 9,60% à fin 2022. y compris les sociétés de financement 2021 2022 PRODUIT NET BANCAIRE Le PNB s'établit à 6 630 Millions DH à fin 2022 contre 6 907 Millions DH à fin 2021. Retraité des dividendes exceptionnels des filiales européennes constatés l'année dernière 2021, le PNB ressort stable malgré un contexte défavorable d'évolution des taux d'intérêt. 112 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 113 RAPPORT DE GESTION Marge d'intérêts La marge d'intérêts enregistre une hausse de près de 4% à 4 525 Millions DH à fin 2022 contre 4 334 Millions DH à fin 2021 tirée par : La hausse des dépôts moyens de près de 5% entre 2021 et 2022, soit +6,4 Milliards DH, principalement celle des dépôts non rémunérés de +8,6% soit près de +7,2 Milliards DH avec une progression des comptes chèques de près de 4 Milliards DH et des comptes courants de +3 Milliards DH. Cette prédominance des ressources à vue a permis une optimisation du coût de ressources de la Banque. La croissance des encours moyens des crédits de +3%, essentiellement sur les crédits à court terme destinés aux entreprises. Marge sur commissions Les commissions de la Banque affichent une augmentation de +11,5% à 1 161 Millions DH à fin 2022, portée principalement par la bonne performance des activités à l'international : La croissance des commissions sur « change manuel » de +172% corrélée à l'augmentation du volume de change manuel de +189% entre 2021 et 2022 dont le plein effet s'est matérialisé en 2022 avec l'ouverture totale des frontières. Change Manuel en Millions DH 50 19 +172% 2021 2022 La progression des commissions sur le Commerce Extérieur « Comex » de +17% soutenue par la hausse du volume des transactions, principalement sur les transferts émis de +60%, les transferts reçus de +28% et les encaissements documentaires à l'import de +34%. Comex en Millions DH 158 185 +17% 2021 2022 La hausse des commissions perçues sur les Packages et les frais de tenue de compte de +3%, en raison de l'effet combiné de:

et les frais de tenue de compte de +3%, en raison de l'effet combiné de: L'évolution des commissions perçues sur les Packages de +7% entre 2021 et 2022, portée par l'augmentation du stock des Packages de près de +12% soit +81 653 nouveaux Packs souscrits. Frais de tenue de compte Monétique & Packages en Millions DH 361 373 +3% 2021 2022 La baisse des commissions sur frais de tenue de compte liée à l'assainissement des comptes.

L'évolution des commissions monétiques de près de 11% liée à la progression des produits de la monétique à l'International de +33% et au Maroc de +16%. Monétique en Millions DH 126 141 +11% 2021 2022 Résultat des opérations de marché Le résultat comptable des opérations de marché hors marge d'intérêts s'élève à 536 Millions DH à fin 2022 contre 941 Millions DH à fin 2021. Le résultat global des opérations de marché, incluant les intérêts des titres obligataires, ressort en repli de -10% par rapport 2021, en ligne avec le prévisionnel. Cette évolution est attribuable à : L'effet de la hausse du taux directeur orientant la courbe des taux vers une tendance haussière sur toutes les maturités (près de +200 Pbs), impactant ainsi la valorisation du portefeuille OPCVM en 2022.

en 2022. La baisse du marché boursier de -20% ayant également impacté le portefeuille OPCVM actions, faisant ressortir une moins-value à fin 2022.

-20% ayant également impacté le portefeuille actions, faisant ressortir une moins-value à fin 2022. La croissance de +55% du résultat de change à fin 2022, à 626 Millions DH contre 405 Millions DH à fin 2021, portée par l'augmentation de +35% du volume commercial et de +100% du volume des transferts de billets de banque, ayant permis de compenser partiellement la conjoncture défavorable de l'activité obligataire. CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION Les charges générales d'exploitation atteignent 3 700 Millions DH à fin 2022 à un niveau comparable fin 2021, avec un coefficient d'exploitation de 55,8% en 2022 contre un coefficient d'exploitation retraité de 55,2% à fin 2021. Ainsi, Charges générales d'exploitation en Millions DH 3649 3700 +1% 2021 2022 Les charges du personnel affichent une hausse de +4% à 1 736 Millions DH à fin 2022 contre 1 674 Millions DH à fin 2021, suite à l'intégration en 2022 d'une enveloppe allouée aux indemnités de départ dans le cadre du projet de rationalisation des effectifs du Siège, ayant permis de réduire les effectifs de 314 ETP, soit -6% et ce, conformément au plan.

soit -6% et ce, conformément au plan. Les autres charges d'exploitation s'inscrivent en baisse de -1% à 1 964 Millions DH dans un contexte marqué par l'optimisation des charges d'exploitation à travers des restrictions budgétaires orientées vers une croissance limitée ou baisse des frais de fonctionnement. COÛT DU RISQUE Le Coût du Risque global ressort à 1 184 Millions DH à fin 2022 contre 1 105 Millions DH à fin 2021. Les dotations clientèle brutes s'établissent à 1 168 Millions DH à fin 2022 contre 1 192 Millions DH à fin 2021. Le coût du risque clientèle en % par rapport aux encours crédits ressort à 0,8%, soit 956 Millions DH Brut en 2022 contre 928 Millions DH en 2021. Dotations & reprises de provisions clientèle en Millions DH 1192 1168 264 212 2021 2022 Reprises de provisions clientèle Dotations aux provisions clientèle RESULTAT NET Le Résultat Net de BANK OF AFRICA S.A s'élève à 1 525 Millions DH à fin 2022 contre 1 501 Millions DH à fin 2021, en hausse de +2%. Résultat Net Social en Millions DH 1 501 1 525 +2% 20212022 114 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 115 RAPPORT DE GESTION SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS La filière Services Financiers Spécialisés affiche une contribution au RNPG en baisse de 2%, passant de 131 Millions DH en décembre 2021 à 128 Millions DH en décembre 2022. Salafin affiche un résultat net social de 85,8 Millions DH contre 84,7 Millions DH en décembre 2021, soit une légère hausse de 1%. SALAFIN poursuit sa dynamique commerciale avec une progression de son PNB de +3% soutenue par la hausse de la production de 15% par rapport à l'année dernière et ce, grâce à la bonne performance marquée sur les deux segments crédits automobiles et crédits personnels. Maghrebail enregistre une hausse de +20% de son résultat net social à 119 Millions DH. Cette croissance est portée essentiellement par la hausse de son PNB qui atteint 441 Millions DH. La performance commerciale qu'illustre ce niveau de production, croit de +9% au titre de l'exercice 2022 avec un niveau de production atteignant 3,7 Milliards DH. Maghrebail se positionne juste derrière WAFABAIL, détenant 24% de part de marché. Le PNB social de Maroc Factoring ressort à 33 Millions DH, en progression de +8%. L'année 2022 a été marquée par la prise en compte de provisions exceptionnelles en lien avec le contrôle fiscal en cours. Le coût du risque se renforce par la constitution d'une provision complémentaire sur la clientèle de 3,7 Millions DH contre 1,8 Millions DH en 2021. Maroc Factoring clôture ainsi l'année 2022 avec un résultat de +0,5 Millions DH, contre +3,6 Millions DH en 2021. RM Experts a enregistré un résultat net social de 4,2 Millions DH, contre un résultat de 2,2 Millions DH en décembre 2021, en hausse de 94%. GESTION D'ACTIFS ET AUTRES ACTIVITÉS DE BANQUE D'AFFAIRES -GABA- La filière « GABA » regroupe BMCE Capital, BMCE Capital Bourse et BMCE Capital Gestion. Contribution GABA BMCE Capital BK Bourse BK Gestion Millions DH D 22 D 21 D 22 D 21 D 22 D 21 D 22 D 21 PNB Consolidé 345,9 362,1 174,3 184,7 18,4 20,4 153,2 157,0 Evolution -4% -6% -10% -2% Frais Généraux -287,9 -282,7 -230,3 -224,3 -14,4 -15,6 -43,2 -42,7 Evolution 2% 3% -7% 1% Coût du Risque 0,0 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 -8,0 Evolution Résultat Net PDG 85,7 94,9 29,9 38,3 -1,2 0,4 57,1 56,2 Evolution -10% -22% 2% La filière Gestion d'Actifs et autres activités de Banque d'Affaires enregistre une contribution au RNPG de 85,7 Millions DH à fin décembre 2022, en baisse de 10% par rapport à décembre 2021. Le résultat net part du Groupe (en social) de BMCE Capital ressort à 30,6 Millions DH en décembre 2022, en baisse de 19% par rapport à la période précédente. BMCE Capital Bourse, pour sa part, enregistre un déficit de 1,3 Millions DH en décembre 2022 contre un bénéfice de 0,5 Millions DH en décembre 2021. En effet, dans un contexte d'augmentation des taux d'intérêt et une performance négative du MASI de -20%, les sociétés de bourse ont été impactées à la fois par la faiblesse des volumes et du taux de liquidité de la place. BMCE Capital Gestion affiche, quant à elle, une évolution favorable de sa performance avec un résultat net de 57,3 Millions DH en décembre 2022, en hausse de 2% par rapport à la même période en 2021. AUTRES ACTIVITÉS AU MAROC La filière « Autres activités » du Groupe BANK OF AFRICA regroupe les entités Locasom, EurAfric Information EAI , Conseil Ingénierie et Développement - CID, AML et BTI , la plupart étant consolidée par mise en équivalence. Locasom, la filiale dédiée à la location longue durée des véhicules automobiles, enregistre un résultat net social de 20 Millions DH en décembre 2022 en quasi-stagnation par rapport à la même période en 2021. EAI, la filiale technologique réalise au titre de l'exercice 2022 un chiffre d'affaire de 406 Millions DH, en progression de +51% et un résultat net de 2,4 Millions DH en décembre 2022 contre 2,9 Millions DH en décembre 2021. CID, société d'ingénierie intervenant dans les projets de génie civil, de bâtiment, de transport et d'hydraulique, affiche un résultat net de 16,8 Millions DH en décembre 2022 contre 12 Millions DH en décembre 2021, en croissance de 39%. Africa Morocco Link (« AML »), la filiale opérant dans le transport maritime, achève l'année 2022 sur un bénéfice exceptionnel de +45 Millions DH en 2022 contre une perte de 31,6 Millions DH en décembre 2021. L'activité de transport a bénéficié de l'amélioration de l'environnement épidémiologique lié au Covid, et de l'ouverture des frontières. AML a exploité durant l'année 2022 deux bateaux et affrété un navire supplémentaire en été, à l'occasion de l'opération MARHABA. En termes d'activité, le chiffres d'affaires a atteint 530 Millions DH, soit une forte hausse de + 92%. Bank Al-TamweelWa Al-Inma(« BTI »), la banque participative, a connu durant l'année 2022 une restructuration de la société et un changement de la direction avec la sortie en 2023 de l'actionnaire ABG. Le nouveau plan de BTI, qui repose notamment sur une accélération du déploiement des synergies avec le Réseau de BANK OF AFRICA, prévoit un retour à l'équilibre d'ici 2026 et ce, avec un renforcement des fonds propres et la mise en place de financement spécialisé (WAKALA). L'année 2022 est marquée par une croissance du PNB de 18% qui atteint 12 Millions DH contre 10 Millions DH en 2021, grâce à la croissance des crédits et financements participatifs de +13%. Les charges générales d'exploitation, et malgré une baisse de 8% en 2022, continuent de peser sur le résultat de la filiale qui voit son déficit s'améliorer de -41Millions DH en 2021 à -35 Millions DH cette année. RESULTATS ET CONTRIBUTIONS DES ACTIVITES A L'INTERNATIONAL Contribution International Europe Afrique Millions DH D 22 D 21 D 22 D 21 D 22 D 21 PNB Consolidé 8 232 7 239 637 554 7 595 6 685 Evolution 14% 15% 14% Frais Généraux -4 309 -3 958 -310 -268 -3 999 -3 691 Evolution 9% 16% 8% Coût du Risque -1 035 -1 388 -36 -20 -999 -1 367 Evolution -25% 79% -27% Résultat Net PDG 1 256 988 131 175 1 125 813 Evolution 27% -25% 38% Au 31 décembre 2022, la contribution au RNPG consolidé des activités à l'international ressort en hausse de 27% passant de 988 Millions DH à 1 256 Millions DH, représentant 49% du RNPG global pour l'Afrique et 6% pour l'Europe. ACTIVITÉS EN EUROPE BANK OF AFRICA EUROPE affiche un résultat net social de 15,3 Millions EUR en décembre 2022, contre 10,9 Millions EUR à décembre 2021. En dépit d'un environnement économique et financier mondial instable, BOA Europe a réalisé des performances commerciales et financières remarquables en matière de rentabilité et d'activité commerciale au titre de l'exercice 2022. Le Produit Net Bancaire s'élève à 27,8 Millions EUR à fin décembre 2022 contre près de 20 Millions EUR en 2021, en forte hausse, sous l'effet notamment de l'évolution favorable du portefeuille TRADE FINANCE. BANK OF AFRICA UK enregistre un déficit de -0,9 Millions £ en 2022, contre 5,6 Millions £ en 2021. Les réalisations commerciales et financières ont été impactées par la conjoncture économique internationale, marquée par la hausse des prix des matières, la hausse des taux d'intérêt dans les pays émergents conjuguées à la baisse des revenus 116 I RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 BANK OF AFRICA BANK OF AFRICA RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022 I 117

