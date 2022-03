DAMANE IMMO : Une approche innovante du secteur immobilier

Acteur de référence dans la gestion et la valorisation du patrimoine immobilier, BMCE Immobilier adopte une nouvelle marque commerciale et enrichit ses services par une nouvelle plateforme digitale « DAMANE IMMO » pour la commercialisation de projets immobiliers pour le compte de promoteurs partenaires.



DAMANE IMMO introduit une nouvelle approche de la commercialisation de biens immobiliers, proposant une offre complète digitale de la commercialisation au financement des biens - visant à accompagner le client en tout temps et en tout lieu. Au courant du deuxième semestre 2021, la filiale du groupe BANK OF AFRICA a lancé sa nouvelle offre « DAMANE IMMO » accompagnée d'une plateforme digitale dédiée ; une initiative qui vient consolider le processus de transformation digitale du Groupe et appuyer son positionnement d'acteur connecté à l'affût de solutions innovantes pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients.



DAMANE IMMO à travers son portail www.damaneimmo.maoffre une expérience digitale unique et une panoplie de services :

Offre exclusive de biens immobiliers à la vente et à la location ;

Offre de biens immobiliers neufs, au sein de projets sélectionnés avec soin ;

Interface avec le portail de la Banque en ligne ;

Orientation vers un mode de financement adapté pour les particuliers et les professionnels ;

Mandats de commercialisation à l'attention des professionnels ;

Demandes d'expertises immobilières.



Pour le client désireux d'effectuer un achat immobilier, c'est la garantie de choisir un projet qualitatif, sélectionné auprès des meilleurs professionnels de l'immobilier, et d'accéder immédiatement à un financement bancaire avantageux, dans le cadre d'une offre clé-en-main.



Forte de cette démarche et de ses atouts, la filiale du groupe bancaire vise ainsi à tisser des liens encore plus forts avec ses clients ; particuliers, professionnels et promoteurs, grâce à son portail www.damaneimmo.ma appuyé par un centre de relations clients joignable par téléphone ou par chat.



DAMANE IMMO accompagne ainsi le secteur immobilier dans sa propre transformation et démontre ses capacités d'adaptation et d'innovation, face aux nouvelles tendances et modes de vie des acquéreurs.



A propos de DAMANE IMMO :

En charge de la gestion et de la valorisation du patrimoine immobilier hors exploitation de BANK OF AFRICA depuis 2014, BMCE Immobilier est un acteur de référence des services immobiliers au Maroc. A travers sa marque commerciale « DAMANE IMMO », la filiale du groupe bancaire consolide son positionnement et propose un accompagnement complet et personnalisé à ses clients. Grâce à l'intervention de DAMANE IMMO, la communication entre les acteurs de l'acte d'achat immobilier est facilitée (acquéreur, promoteur, banque).