Andera Partners annonce plusieurs promotions

Le 05 avril 2024

Andera Partners, spécialiste de l’investissement non coté en France et en Europe, a nommé deux associés : Aneta Sottil et Léopold Brichard. Aneta Sottil a rejoint Andera Life Sciences (activité dédiée aux sciences de la vie d'Andera Partners) en janvier 2018 en tant que directrice de participations. Elle dispose d'une expérience de près de 20 ans dans le secteur des sciences de la vie, acquises dans le domaine du conseil en fusions-acquisitions (Bank of America de 2006 à 2008 ; Rothschild de 2008 à 2013) et du financement des entreprises (Norgine Ventures de 2013 à 2018).



Léopold Brichard a rejoint Andera Expansion en 2016 en tant que chargé d'affaires senior. Il dispose d'une expérience de plus de 10 ans en matière de capital investissement. Il a débuté sa carrière chez EY d'abord dans les équipes d'audit, de 2009 à 2011, puis dans les équipes de transaction services de 2012 à 2016.



En outre, les différentes équipes d'Andera Partners sont également renforcées par plusieurs promotions.



Nicolas Aftimos et Antoine Soucaze sont promus directeurs au sein d'Andera Acto.



Thibault Menel est promu directeur de participations au sein de Andera Croissance.



Au sein d'Andera Expansion, Augustin Bayvet et Victor Cabaud sont promus chargés d'affaires seniors. Laëtitia Bouron devient chargée d'affaires.



Chez Andera Infra, Julia Joannot et Vincent Croci sont promus chargés d'affaire seniors. Pierre Flin est promu chargé d'affaires.



Chez Andera Life Sciences, Mathieu Pieronne et Yuexin Yu sont promus directeurs et Elyes Chouaieb est promu directeur de participations.



Au sein d'Andera MidCap, Marie Coquille est promue chargée d'affaires senior. Charles Guion de Meritens est promu chargé d'affaires.



Clarisse Bayol est promue chargée de communication senior. Romain Lagrange est promu chargé de communication digitale senior.



A la direction Financière, Solenn Riffaud est promue responsable contrôle de gestion.



Au pôle relations investisseurs, Achille Robert a été promu chargé d'affaires.



Enfin, Elsa Baillet est promue Responsable RSE.