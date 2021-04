BANK OF AMERICA : profits doublés grâce à d'importantes reprises de provisions

Les profits de Bank of America ont été multipliés par deux au premier trimestre, soutenu par 2,7 milliards de dollars de reprises de provisions pour créances douteuses. Le bénéfice net a progressé à 8,1 milliards de dollars, soit 86 cents par action contre respectivement 4 milliards de dollars et 40 cents par action, un an auparavant. Le consensus FactSet s’élevait à seulement 66 cents. Le produit net bancaire est stable à 22,8 milliards de dollars, ressortant cependant au dessus des prévisions du marché : 21,9 milliards de dollars.



Il a été affaibli par la chute de 16% des revenus net d'intérêt à 10,2 milliards de dollars en raison de la faiblesse des taux d'intérêt.



L'année dernière, les banques américaines avaient du constituer de très lourdes provisions afin de faire face au risque de non-remboursement de crédits. Le scénario pessimiste pris en compte ne s'est pas concrétisé et elles peuvent désormais reprendre une partie de leurs provisions.

Ces reprises ont permis à sa division banque de détail de voir son bénéfice net passer en un an de 291 millions de dollars à 2,68 milliards de dollars.



En données ajustées, le bénéfice net des activités de marché a progressé de 39% à 2,1 milliards de dollars. Sur la même base, les revenus tirés des activités de marché sont en hausse de 26% à 6,2 milliards de dollars, dont 3,2 milliard de dollars (+22%) dans le courtage obligataires et matières premières et 1,8 milliard (+10%) dans le courtage actions. Bank of America sous-performe JPMorgan et Goldman Sachs dans cette dernière spécialité, mais dépasse les attentes de Wall Street.