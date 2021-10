Bank of America : Vanessa Holtz nommée Responsable pays pour la France

Vanessa Holtz est nommée « Chief Executive Officer » (CEO) de Bank of America Securities Europe (BofASE), l’entité de courtage de BofA pour l’Union européenne. Elle deviendra par ailleurs Responsable pays pour la France. Vanessa Holtz prendra ses fonctions après l’approbation du Conseil d’administration et des autorités de règlementation et restera basée à Paris.



Forte de 13 années d'expérience de direction au sein de BofA, tant au niveau mondial que régional, Vanessa a joué un rôle essentiel dans le développement de la présence européenne de la firme à ce jour. Elle transférera progressivement ses responsabilités actuelles en matière de trading, et son successeur sera annoncé en temps voulu.