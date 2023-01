Bank of America aidé par la hausse des taux mais prudente pour 2023

New York (awp/afp) - Bank of America a vu ses résultats soutenus au quatrième trimestre par la hausse des taux d'intérêt et la volatilité sur les marchés mais a augmenté ses réserves pour faire face à une légère détérioration des perspectives macroéconomiques.

L'établissement, qui avait déjà commencé à mettre de nouveau de l'argent de côté pour parer aux éventuels impayés de ses clients au troisième trimestre, y a ajouté 403 milliards de dollars en fin d'année.

La situation économique "ralentit de plus en plus", a estimé le PDG de l'entreprise, Brian Moynihan, cité dans un communiqué. Une autre grande banque américaine, JPMorgan Chase, anticipe de son côté qu'une "récession modérée" est désormais le scénario économique le plus probable.

Au quatrième trimestre, les résultats de Bank of America sont restés solides.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 11% pour atteindre 24,5 milliards de dollars (22,8 milliards de francs suisses). Il a été dopé par la hausse de 29% des revenus nets d'intérêts, soit la différence que la banque engrange entre les intérêts qu'elle retire des prêts accordés à ses clients et ceux qu'elle verse aux épargnants.

La banque centrale américaine a engagé en 2022 une remontée rapide des taux afin de lutter contre la forte inflation.

Les revenus tirés par Bank of America de ses activités sur les marchés financiers, particulièrement agités en fin d'année, ont progressé de 20%.

Cela a notamment permis de compenser la baisse des commissions de ses banquiers d'affaires, chargés de conseiller les entreprises dans les levées de fonds ou les opérations de fusion-acquisition, et de sa gestion d'actifs.

Le bénéfice net de la banque a progressé de 2% sur la période pour atteindre 6,9 milliards de dollars.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires de Bank of America a grimpé de 7% à 94,9 milliards de dollars et son bénéfice net a reculé de 15% à 26 milliards de dollars.

Dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street, l'action de Bank of America reculait de 1,6%.

