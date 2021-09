Bank of America : annonce un nombre historique de brevets

Bank of America a annoncé qu’elle a enregistré plus de brevets au cours du premier semestre 2021 que toute autre année de son histoire. Le Bureau des brevets américain (USPTO) a accordé 227 brevets à la banque sur cette période, soit une augmentation de 23% par rapport à l'année précédente. Ces brevets couvrent une large gamme de solutions pour les clients, notamment l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique (machine learning), la sécurité des informations, l'analyse des données, la banque mobile et les paiements.



Au premier semestre, Bank of America a déposé 403 brevets. Cette performance constitue également un record pour la société, qui se classe au 108e rang de la liste des 300 premiers brevets délivrés par l'IPO (Intellectual Property Owners Association) aux États-Unis, son meilleur classement à ce jour.



Le portefeuille de brevets de BofA se compose de 4 943 brevets accordés ou demandés.