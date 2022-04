Bank of America dépasse les attentes au 1T grâce à la croissance des prêts

New York (awp/afp) - Bank of America a vu son bénéfice net reculer au premier trimestre tout en dépassant les attentes, grâce à la croissance des prêts accordés à ses clients et à la baisse des réserves mises de côté pour faire face aux éventuels impayés.

Cela a permis de compenser notamment la baisse des revenus générés par ses banquiers d'affaires et courtiers.

Les particuliers et petites entreprises enregistrés chez Bank of America conservent dans leur ensemble une bonne santé financière.

Les sommes destinées à couvrir leurs impayés ont chuté de 52%.

La banque, qui avait mis des milliards de côté au début de la pandémie pour faire face aux éventuelles faillites de ses clients, a encore diminué ses réserves, de 362 millions de dollars.

Le montant des prêts accordés à ses clients a, dans le même temps, progressé de 10%.

Parallèlement, les dépôts dans la banque de détails ont progressé de 14% et les dépenses par cartes de débit et de crédit ont augmenté de 15%.

Entre la croissance des dépôts et des prêts et la hausse des taux d'intérêts, le revenu net d'intérêt, soit la différence entre l'intérêt que Bank of America gagne sur les prêts consentis à ses clients et l'intérêt qu'elle verse aux épargnants et autres créanciers, a bondi de 13%.

Cette performance a permis de compenser en partie la baisse de 35% des commissions dans la banque d'investissement, de nombreuses entreprises préférant s'abstenir de lever de l'argent sur les marchés au vu de l'incertitude actuelle.

Le chiffre d'affaires des activités de courtage a de son côté reculé de 7%.

Le chiffre d'affaires total de Bank of America a reculé de 2% à 23,2 milliards de dollars, soit un peu plus que les 22,9 milliards attendus par les analystes.

Son bénéfice net a reculé de 13% à 6,6 milliards de dollars.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, la mesure préférée des investisseurs à Wall Street, son bénéfice s'est affiché à 80 cents, soit plus que les 74 cents prévus.

L'action prenait 1,4% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York.

Les autres grandes banques de Wall Street ont dévoilé leurs résultats la semaine dernière, avec des bénéfices en baisse par rapport à un premier trimestre particulièrement lucratif en 2021 mais au-dessus des attentes.

Les banques d'affaires Goldman Sachs et Morgan Stanley ont notamment profité de la solidité de leurs activités de courtage tandis que JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo ont pu compter sur la relative bonne santé financière de leurs clients, mais l'inflation, l'incertitude sur la politique monétaire américaine et la guerre en Ukraine pèsent sur leurs perspectives.

