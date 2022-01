Bank of America : hausse de 39% du BPA trimestriel

Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net en hausse de 28% à sept milliards de dollars au titre du quatrième trimestre 2021, soit un BPA en progression de 39% à 82 cents, grâce à un fort levier opérationnel.



Les revenus nets de dépenses d'intérêt ont augmenté de 10% à 22,1 milliards de dollars, avec une hausse de 11% des revenus d'intérêts nets du fait notamment d'une progression des dépôts, tandis que les dépenses hors intérêt ne se sont accrues que de 6%.



Les provisions pour pertes sur crédit se sont en outre améliorées de 542 millions de dollars, permettant un bénéfice de 489 millions sur cette ligne comptable, grâce aux améliorations de la qualité des actifs et de la macroéconomie.



