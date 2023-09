Bank of America a dépassé plusieurs de ses rivaux pour se classer au premier rang des conseillers financiers des entreprises ciblées par les investisseurs activistes au cours des six premiers mois de 2023, selon les données publiées par LSEG.

Au cours du premier semestre, Bank of America a conseillé 33 campagnes, notamment en défendant Salesforce contre Elliott Investment Management, Starboard Value, Inclusive Capital Partners et ValueAct. Elle a également travaillé avec LivePerson dans sa lutte contre Starboard et avec Life Storage lorsqu'elle a reçu une offre non sollicitée de Public Storage.

Goldman Sachs, qui a glissé à la deuxième place pour le premier semestre selon les données du LSEG, a conseillé 30 campagnes, devançant JPMorgan Chase qui était à la troisième place avec 23 mandats.

Il y a un an, Bank of America occupait la cinquième place avec 12 mandats, derrière Goldman, JPMorgan, Spotlight Advisers et Morgan Stanley.

Parmi les cabinets d'avocats qui travaillent souvent en étroite collaboration avec les banques pour repousser les investisseurs activistes, Sidley Austin a conservé sa position de favori des entreprises avec 32 mandats, selon les données.

Olshan Frome Wolosky, qui ne travaille que pour les activistes, a été le cabinet d'avocats le plus actif avec 44 campagnes.

Sidley a devancé Vinson & Elkins LLP, avec 23 mandats, et Schulte Roth & Zabel, qui ne travaille également qu'avec des activistes, avec 22 campagnes. Wilson Sonsini est passé de la septième place il y a un an à la cinquième, avec 15 mandats.

Innisfree M&A a conservé son rang de premier solliciteur de procurations avec 106 campagnes.

Les huit premiers conseillers, dont Spotlight, LDG Advisory, Lazard et Evercore Partners, ont travaillé sur 136 campagnes au premier semestre, en baisse par rapport aux 165 campagnes du premier semestre 2022.

Divers prestataires établissent des classements qui sont souvent utilisés pour gagner de nouveaux clients. Mais ils donnent rarement une image complète de la situation, selon les banquiers, qui notent que des divergences peuvent survenir parce que de nombreuses entreprises repoussent les activistes en privé et demandent à leurs conseillers de garder le silence sur leur participation.