Bank of America : le salaire de base revalorisé

Bank of America a annoncé mercredi une augmentation de 5% du salaire minimum qu'il propose à ses employés aux Etats-Unis, poursuivant un mouvement de hausse entamé il y a maintenant quatre ans.



Le groupe bancaire américain indique que son salaire horaire minimal va passer à 21 dollars cette année, à comparer avec 20 dollars sur l'exercice 2020.



Depuis 2017, BofA n'a jamais cessé d'augmenter ses salaires les plus bas, puisque la rémunération de base s'établissait encore à 15 dollars il y a quatre ans.



Le géant financier s'est donné comme objectif de parvenir à un salaire horaire minimal de 25 dollars à horizon 2025.



