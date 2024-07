Bank of America : les profits résistent mieux qu'anticipé

Le 16 juillet 2024 à 14:22 Partager

Bank of America a dévoilé une baisse de ses bénéfices plus faible qu’anticipé. Au deuxième trimestre, le bénéfice net a reculé de 7% à 6,9 milliards de dollars, soit 83 cents par action. Ce dernier a dépassé le consensus de 3 cents. S'agissant du produit net bancaire, celui-ci a augmenté de 1% à 25,4 milliards de dollars, là où le marché anticipait 25,22 milliards de dollars. Les revenus d'intérêts ont baissé de 3% à 13,7 milliards de dollars, pénalisés par le coût des dépôts.



La banque américaine a dévoilé un bénéfice net en progression au niveau de ses activité de marchés et de gestion de fortune.



Au quatrième trimestre, Bank of America anticipe 14,5 milliards de dollars de revenus d'intérêts.