Bank of America : 1000 milliards pour 'l'économie durable'

Bank of America annonce l'objectif de déployer 1000 milliards de dollars d'ici à 2030 dans le cadre de son programme 'Environmental Business Initiative', afin d'accélérer la transition vers une économie durable et à faible émission de carbone.



'Ce nouvel objectif suit un premier engagement en 2019 de 300 milliards de dollars dans le cadre de ce programme et servira de point d'ancrage à une ambition plus large de financement durable de 1500 milliards de dollars', précise l'établissement financier.



Tout en s'appuyant sur une collaboration avec ses clients de longue date, ces engagements viennent renforcer l'objectif initial de Bank of America d'atteindre d'ici 2050 zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.