Bank of America : porte à 1,25 milliard par an les fonds alloués à l'égalité des chances

Bank of America annonce aujourd'hui une augmentation de ses fonds alloués à l’égalité des chance et à la lutte contre les discriminations. Le plan initial d’1 milliard de dollars alloué sur 4 ans a été renouvelé pour une année supplémentaire, passant le budget total à 1,25 milliard de dollars sur 5 ans.



Les fonds supplémentaires comprendront des investissements pour assurer la défense des droits et l'égalité des personnes peu importe leur origine. Ils incluent aussi des subventions et un soutien philanthropique aux organismes à but non lucratif oeuvrant pour les droits civils, l'aide sociale, le soutien juridique et la défense des intérêts des communautés locales. La banque participera enfin au nouvel effort pluriannuel de la Business Roundtable pour améliorer l'équité, la diversité et la culture sur le lieu de travail.