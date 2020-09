Bank of America : nombre record de brevets déposés et délivrés

22/09/2020 | 14:59

Bank of America annonce avoir déposé et délivré un nombre record de brevets au cours du premier semestre 2020 : 184 brevets ont été accordés à la banque par le bureau des brevets, soit une augmentation de 20% par rapport à 2019 - et alors même que 85% des salariés travaillent à domicile en raison de la crise sanitaire.



Au premier semestre, Bank of America a déposé 415 brevets, ce qui constitue également un record. A ce jour, la banque compte 4 277 brevets délivrés ou demandés, ce qui témoigne de l'ingéniosité de 5 600 inventeurs basés dans 42 états américains et 12 pays. Parmi ces inventeurs, 26 % sont des femmes, soit le double de la moyenne mondiale, précise la banque.





