Bank of America publiera plus de directives sur le travail à domicile dans les semaines à venir -CEO

Ses commentaires interviennent alors que les sociétés financières du monde entier proposent davantage d'incitations, y compris des repas gratuits, dans leur lutte pour ramener le personnel au bureau, a rapporté Reuters la semaine dernière.

Des politiques de travail hybride ont été introduites dans l'ensemble du secteur pendant la pandémie de COVID-19, mais les données vues par Reuters et les entretiens avec des cadres du secteur financier ont montré que les présences n'étaient pas à la hauteur des attentes dans le monde entier.

"Nous avons 210 000 personnes et il y a littéralement 210 000 points de vue différents sur ce que les gens veulent", a déclaré Moynihan. "Nous aurons plus de flexibilité que ce que nous avions, sur le papier, auparavant".

"Nous aurons plus de formalité à la flexibilité", afin de rendre les normes plus cohérentes et équitables entre les unités commerciales, a-t-il dit, ajoutant que les bâtiments de la banque sont pleins et actifs.