Bank of America : record de brevets au 1er semestre

Bank of America annonce que le Bureau des brevets américain (USPTO) lui a accordé un nombre record de 227 brevets au cours du premier semestre 2021, soit une augmentation de 23% par rapport à l'année précédente, et ce malgré la crise sanitaire.



'Ces brevets couvrent une large gamme de solutions pour les clients, notamment l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la sécurité des informations, l'analyse des données, la banque mobile et les paiements', précise l'établissement financier.



Sur les six premiers mois de l'année, Bank of America a déposé 403 brevets, autre record pour la société. Son portefeuille se compose de 4.943 brevets accordés ou demandés, résultant du travail de près de 6.000 inventeurs.



