Bank of America recrute des milliers d'employés pour le groupe de prêt de patrimoine

Le mois dernier, le président-directeur général Brian Moynihan a nommé April Schneider à la tête du groupe de services bancaires et de prêts pour la gestion de patrimoine, qui compte 3 500 personnes. Elle rend compte conjointement à Andy Sieg, président de Merrill Wealth Management, et à Katy Knox, présidente de la banque privée de la société. "Nous serons le service de conciergerie ultime pour les conseillers", a déclaré Mme Schneider, qui occupait auparavant un rôle stratégique très étendu comprenant la planification du capital, les services de paiement et la supervision de 4,5 milliards de dollars de dépenses dans le portefeuille immobilier de la société.

La nouvelle organisation souscrira les prêts sur marge, les prêts de titres, les prêts hypothécaires et les prêts de véhicules des clients fortunés. Son personnel travaillera aux côtés des conseillers financiers et des banquiers privés, qui continueront à s'occuper des investissements et des services tels que la planification successorale et les impôts. Le nouveau groupe comprend des employés des unités de patrimoine et de consommation de la banque.

Les dépôts de la division de gestion de patrimoine et d'investissement de Bank of America ont augmenté de 5 % pour atteindre 348 milliards de dollars au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que les prêts ont augmenté de 12 % pour atteindre 222 milliards de dollars, selon une déclaration de résultats.