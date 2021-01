Bank of America : recul de 21% du profit net au 4e trimestre

Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net en baisse de 21% à 5,5 milliards de dollars au titre du dernier trimestre 2020, soit 59 cents par action, un BPA néanmoins supérieur à l'estimation moyenne des analystes.



Les revenus nets de dépenses d'intérêt ont reculé de 10% à 20,1 milliards de dollars, avec une baisse de 16% des revenus d'intérêts nets en raison de taux plus bas, mais les provisions pour pertes sur crédit ont chuté à 53 millions grâce à des libérations de réserves.



L'établissement financier basé à Charlotte (Caroline du Nord) revendique en outre une amélioration de son ratio de solvabilité CET1, de 76 points de base à 11,9%, et une valeur comptable tangible par action en hausse de 6% à 20,60 dollars.



