Bank of America : repli de 6% du BPA au 2e trimestre

Bank of America publie au titre du deuxième trimestre 2024 un bénéfice net de 6,9 milliards de dollars, soit 0,83 dollar par action à comparer à 0,88 dollar un an auparavant, en partie sous le poids d'une hausse des provisions pour pertes sur crédit, à 1,5 milliard.



Ses revenus nets de dépenses d'intérêt ont augmenté de 1% à 25,4 milliards, une hausse de ses commissions en banque d'investissement et en gestion d'actifs, ainsi que de ses revenus de ventes et trading, ayant compensé de moindres revenus nets d'intérêts (-3%).



Les dépenses hors intérêts du groupe bancaire se sont par ailleurs accrues de 2% à 16,3 milliards de dollars. A 11,9% son ratio CET1 standardisé ressort 122 points de base au-dessus du minimum réglementaire devant entrer en vigueur le 1er octobre prochain.



