Bank of America : un BPA trimestriel meilleur qu'attendu

14/10/2020 | 15:21

Bank of America a enregistré un bénéfice net en recul de 16%, à 4,9 milliards de dollars au 3e trimestre, soit un BPA de 0,51 dollar par action - deux centimes au-dessus des estimations moyennes des spécialistes.



Le chiffre d'affaires net est en recul de 11% à 20,3 milliards de dollars, impacté par la baisse des revenus, elle-même liée à la chute des taux.



L'institution financière basée à Charlotte (Caroline du Nord), souligne cependant une amélioration de son ratio CET1 de 50 points de base à 11,9% et une valeur comptable tangible par action en hausse de 5% à 20,23 dollars.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.