New York (awp/afp) - Bank of America a doublé son bénéfice net au premier trimestre grâce à la réduction des réserves mises de côté pendant la pandémie et la bonne santé de ses activités de banque d'affaires.

Le groupe a dégagé un bénéfice net de 7,6 milliards de dollars sur la période. Rapporté par action et hors élément exceptionnel, la référence à Wall Street, il s'élève à 86 cents, soit plus que les 66 cents attendus par les analystes.

afp/lk