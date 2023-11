L'application mobile de Bank of America a affiché un message vendredi indiquant que les clients pourraient être confrontés à des retards temporaires dans le dépôt de fonds sur leurs comptes après qu'un problème technique ait affecté plusieurs institutions financières.

Le problème pourrait provenir de The Clearing House (TCH), une infrastructure de base du système de paiement appartenant à certaines des plus grandes banques commerciales du monde.

"TCH a rencontré un problème de traitement avec un seul fichier Automated Clearing House (ACH). TCH travaille avec les institutions financières concernées", a déclaré un porte-parole de l'association dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

Outre BofA, le problème affectait également les applications de JPMorgan Chase, Truist Financial et U.S. Bancorp, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.

Les banques n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. (Reportage de Niket Nishant et Manya Saini à Bengaluru, Saeed Azhar et Tatiana Bautzer à New York ; Rédaction de Shweta Agarwal)